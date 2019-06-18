На прошедшем книжном фестивале "Красная площадь" была представлена книга" Дмитрий Хворостовский. Голос и душа", выпущенная столичным издательством "Вече". По мнению экспертов, первая наиболее полная биография великого оперного певца современности, может стать бестселлером: она хорошо продавалась на фестивальных площадках, а сегодня активно раскупается в книжных и интернет-магазинах.

Ее автор - журналист и писатель Светлана Шишкова-Шипунова - живет и работает в Сочи.

- Идея написать книгу родилась из чувства восхищения этим человеком - нашим соотечественником и современником, сумевшим стать великим оперным певцом, заслужить всемирную славу и любовь, - рассказывает она. - Меня, как и всех, кто открыл его для себя, поразил голос этого артиста, его необыкновенный тембр, который невозможно спутать ни с чьим другим, глубина чувств, с которыми он исполнял романсы Чайковского и Рахманинова, благородство и красота его внешнего облика. Подобного артиста не было в нашей стране ни тогда, ни позже. Нет его и сейчас. Я писала не столько биографию в классическом понимании этого слова, сколько исследовала путь Хворостовского к успеху, к мировой славе, к вершинам вокального мастерства. Понятие успеха сейчас едва ли не ключевое в нашей жизни, оно заменило, кажется, все иные ценности. Я пыталась проследить и проанализировать его шаг за шагом, разложить на составляющие, вывести, если угодно, "формулу успеха" от Хворостовского.

Я написала эту книгу прежде всего для того, чтобы о Хворостовском не забывали, чтобы его помнили и продолжали любить не только преданные поклонники. Чтобы его помнила и любила Россия, которую он много лет прославлял своим искусством.