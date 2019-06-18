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18.06.2019 08:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Югра будет сотрудничать с крупнейшей компанией по продаже товаров в КНР

Текст: Елена Панова
В Китае откроют онлайн-магазин товаров из Югры. Соглашение об этом было подписано в ходе завершившегося в Харбине VI Российско-Китайского ЭКСПО с международной компанией Epinduo.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Как предполагается, в онлайн-магазине могут быть представлены прежде всего знаменитые экологически чистые продукты из Югры: белые грибы, орехи, ягоды, варенье, халва из кедровых орешков, рыба, изделия из оленины и т. д.

Отметим, в Китае очень любят сладкое, и неслучайно президент России Владимир Путин в ходе недавнего визита в КНР преподнес в подарок китайскому лидеру Си Цзиньпину коробку с мороженым.

Фото: iStock
В Югре запустили уникальный проект по созданию креативной экономики

Соглашение о сотрудничестве с Epinduo в Харбине подписал центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры.

Стороны договорились об оказании содействия бизнесменам Югры в установлении и развитии взаимовыгодного сотрудничества с китайскими компаниями, осуществлении обмена информацией, необходимой для реализации совместных проектов, кроме того, о расширении информированности деловых кругов Китая о производственном потенциале и экспортных возможностях Югры.

Отметим, участники соглашения будут помогать в размещении товаров производителей Югры на онлайн-платформах сети магазинов Epinduo, поддерживать субъектов малого и среднего предпринимательства Югры по их выходу в офлайн-сети Китая, в числе которых - Wu Mart, Auchan, Trust-Mart, WAL-MART, Alldays, 7/11, Carrefour и другие.

Соглашение заключено на неопределенный срок.

На ЭКСПО делегация Югры во главе с заместителем губернатора - директором окружного департамента экономического развития Николаем Милькисом приняла участие в обсуждении актуальных вопросов сотрудничества России и Китая в ходе форума международного сотрудничества в сфере таможни между ЕАЭС и КНР, круглом столе "Практические аспекты продвижения российского экспорта на рынок КНР".

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
На Питерском форуме глава Югры подписала целый ряд значимых соглашений

Делегаты из Югры стали участниками форума по межрегиональному сотрудничеству, обсудили вопросы 70-летия годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, обменялись передовым опытом и наработками в различных сферах предпринимательской деятельности.

Кроме того, югорчане приняли участие в диалоге "Электронная торговля Шелкового пути". А на круглом столе по молодежному предпринимательству презентовали опыт Югры в этом направлении.

Завершился визит делегации Югры проведением деловых переговоров с китайскими предпринимателями.

В рамках ЭКСПО гостям форума был представлен стенд Югры, где каждый желающий смог познакомиться с инвестиционным и туристическим потенциалом региона, производимой продукцией и даже продегустировать колбасу из оленины, кедровое драже, кедровые орехи и многие другие местные продукты.

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Напомним, Российско-Китайское ЭКСПО - это ежегодная международная выставка, главной темой которой в 2019 году стала "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее".

В рамках ЭКСПО состоялось свыше 30 российско-китайских мероприятий, в их числе - симпозиум на тему "Пройденные 70 лет", форум по международному сотрудничеству таможенных органов Китая и Евразийского экономического союза и т. д.

Участники масштабного мероприятия обсудили вопросы сотрудничества российского и китайского бизнеса в сфере трансграничной электронной коммерции, информатизации, защиты интеллектуальной собственности, приоритеты торговли, возможные механизмы финансирования совместных проектов представителей малого и среднего бизнеса.

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