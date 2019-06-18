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18.06.2019 15:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На ликвидацию тюменских свалок направят 117 миллионов рублей

Текст: Ольга Ладина

Более 117 миллионов рублей направят в Тюменской области на ликвидацию свалок. Средства пойдут на решение мусорной проблемы в трех территориях - Ишимском и Тюменском районах, а также Заводоуковском городском округе.

Как сообщает правительство области, соответствующее распоряжение подписал глава региона. Выделенные миллионы помогут ликвидировать в общей сложности 253 свалки, 222 из которых находятся в непосредственной близости к областному центру - в Тюменском районе.

Между тем, это лишь часть огромной работы, которая запланирована в регионе в по решению мусорной проблемы. В области остается 463 несанкционированные свалки. Как уверяют власти, их ликвидация идет в плановом порядке. В ближайшее время будут выделены деньги на избавление от мусорных гор в Исетском и Нижнетавдинском районах.

Напомним, для решения проблемы в регионе построили и запустили в мусоросортировочный завод. По данным тюменского экологического объединения, которое является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, за пять месяцев работы на предприятие поступило 102 тысячи тонн отходов из областного центра и пригорода. От продажи отсортированного вторсырья - пластиковой тары, алюминиевых банок, черного металла, стеклобоя, бумаги и картона - завод получил уже более 50 миллионов рублей. В текущем году в эксплуатацию планируется ввести еще два подобных предприятия - в Тобольске и Ишиме.

Фото: iStock
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В то же время жители региона продолжают бороться за снижение норматива накопления и ежемесячного тарифа, который установлен на уровне 139 рублей с человека для проживающих в многоквартирниках, и 119 рублей - для жителей частного сектора. 17 июня в Тюменском областном суде состоялось очередное рассмотрение коллективного иска горожан к правительству региона. Не в пользу истцов. На днях же один из тюменских общественников выложил в сети видео, сообщив, что под видом грузчика провел скрытую инспекцию на заводе и выяснил, что на территорию предприятия мусоровозы заезжают лишь "для галочки", но не разгружаются там, а идут на полигон. Общественник призвал разобраться в ситуации. Представители предприятия тут же опровергли такие выводы, сообщив, что напрямую на полигон идут лишь машины со строительным мусором.

Между тем, как сообщила "РГ" депутат областной думы Тамара Казанцева, сегодня от региональной прокуратуры был получен ответ, в котором говорится, что региональное управление ФАС внесло предписание департаменту по тарифной и ценовой политике Тюменской области пересмотреть установленный тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами в срок до 1 июля 2019 года.

- В Челябинской области, например, люди добились снижения, тариф на вывоз мусора у них теперь почти вдвое ниже, чем у нас. Беспокоит нас и еще одна тема - ввод заводов в Тобольске и Ишиме сдвигается по срокам. Мусор вывозится на полигоны. Сейчас лето, пожары, свалки горят. Жители некоторых территорий просто задыхаются от дыма, - отметила в разговоре парламентарий.

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