СК начал проверку после ремонта моста жителями Серова

В Свердловской области следователи начали доследственную проверку после информации о самостоятельной починке моста через реку Каква в Серовском городском округе. Сотрудники ведомства проверят должностных лиц окружной администрации на предмет халатности, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Как ранее сообщала "РГ", жители поселка Чкаловский в Свердловской области совместно с садоводами за свои деньги отремонтировали мост через реку Каква длиной 60 метров. В начале года они собрали порядка 160 тысяч рублей, закупили материалы и самостоятельно перестелили покрытие деревянного моста.

По словам местных жителей, они обращались к администрации несколько лет назад и просили о ремонте конструкции, доски которой к 2017 году стали превращаться в труху. Чиновники тогда им ответили, что мост не стоит на балансе муниципалитета. Однако сейчас в беседе с корреспондентом "РГ" подтвердили, что за мост отвечают городские власти, однако обращений по поводу ремонта от жителей не поступало. Более того, в администрации также выясняют, имели ли право жители самостоятельно проводить ремонт объекта.

Теперь данные чиновников проверят следователи. Как уточнили в ведомстве, в ходе проверки предстоит установить, действительно ли местные жители обращались в администрацию Серовского городского округа с просьбой о ремонте указанного моста. Кроме того, будет проверено, выделялись ли деньги на реконструкцию объекта из бюджета. Следователи планируют опросить местных жителей и должностных лиц администрации. Также будет изучена соответствующая документация. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.