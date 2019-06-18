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18.06.2019 21:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку после ремонта моста жителями Серова

В Свердловской области следователи начали доследственную проверку после  информации о самостоятельной починке моста через реку Каква в Серовском городском округе. Сотрудники ведомства проверят должностных лиц окружной администрации на предмет халатности, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

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Как ранее сообщала "РГ", жители поселка Чкаловский в Свердловской области совместно с садоводами за свои деньги отремонтировали мост через реку Каква длиной 60 метров. В начале года они собрали порядка 160 тысяч рублей, закупили материалы и самостоятельно перестелили покрытие деревянного моста.

По словам местных жителей, они обращались к администрации несколько лет назад и просили о ремонте конструкции, доски которой к 2017 году стали превращаться в труху. Чиновники тогда им ответили, что мост не стоит на балансе муниципалитета. Однако сейчас в беседе с корреспондентом "РГ" подтвердили, что за мост отвечают городские власти, однако обращений по поводу ремонта от жителей не поступало. Более того, в администрации также выясняют, имели ли право жители самостоятельно проводить ремонт объекта.

Теперь данные чиновников проверят следователи. Как уточнили в ведомстве, в ходе проверки предстоит установить, действительно ли местные жители обращались в администрацию Серовского городского округа с просьбой о ремонте указанного моста. Кроме того, будет проверено, выделялись ли деньги на реконструкцию объекта из бюджета. Следователи планируют опросить местных жителей и должностных лиц администрации. Также будет изучена соответствующая документация. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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