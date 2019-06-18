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18.06.2019 15:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Жители уральского города сами отремонтировали мост длиной 60 метров

Текст: Ольга Штейн
Жители Серова на свои деньги самостоятельно отремонтировали мост длиной 60 метров. В советскую эпоху его задействовали для нужд завода. Сооружение было полностью деревянным, им вместе с предприятием пользовались жители поселка Чкаловский и садоводы. Летом 1993 года во время сильного наводнения мост рухнул.

"По какой-то федеральной программе его отремонтировали: сделали металлический каркас, положили толстый брус, сверху - деревянный настил, - рассказывает "РГ" председатель садового товарищества Игорь Чудов. - Завода к тому времени уже не было, и отвечать за мост стало некому. Местные помаленьку ремонтировали".

В 2017 году, после 20 с лишним лет службы, доски стали превращаться в труху.

"Мы тогда с садоводами собрали тысяч 70, обновили настил, но этой весной он посыпался", - говорит Игорь Чудов.

Фото: Марина Волосевич
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В 2019 году председатель взялся за сооружение основательно: организовал собрания в поселке и садовых товариществах, убедил население скинуться на ремонт и собрал около 160 тысяч рублей.

В поселке Чкаловском постоянно живет 12 семей, около 50 человек - сезонные дачники, плюс садоводы (в двух товариществах порядка 260 домиков). Дорога через мост не единственная, есть другая, в объезд, но она почти в три раза длиннее.

"Для нас мост - не только короткая дорога в город, она для нас резервная. Даже в магазинах есть запасной выход, у нас тоже должен быть альтернативный путь", - уверен Игорь Чудов.

"Дорога в объезд в ужасном состоянии, не помню, когда ее в последний раз ремонтировали, - добавляет старший по Чкаловскому поселку Петр Семенов. - Мне ребенка в школу возить удобнее через мост".

Строительные материалы для ремонта брали на местных пилорамах: где-то энтузиастам делали большую скидку, где-то давали доски бесплатно. Перестилать мост пришли около 70 человек: от детей до стариков. За два дня они полностью поменяли полотно 60-метрового моста шириной в шесть метров.

"Балки трогать не стали, это может быть опасно. И, если честно, испугались, что появятся надзорные органы и закроют нам мост", - говорит Петр Семенов.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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Несколько лет назад, когда местные жители обращались в администрацию городского округа с просьбой отремонтировать мост, им сказали: "Он на балансе муниципалитета не стоит. Будете возмущаться, вообще распилим его". Люди решили, что мост им важнее поисков ответственных за сооружение, и взяли дело в свои руки.

В администрации Серовского ГО "РГ" сообщили, что мост все-таки находится в муниципальной собственности, и именно городские власти отвечают за безопасность объекта, а обращений жителей по поводу ремонта путепровода не поступало. "Имели ли право жители заниматься ремонтом моста - данный вопрос прорабатывается правовым управлением администрации Серовского ГО", - сказала пресс-секретарь мэрии Вера Теляшова.

Пока жители ремонтировали мост, местные власти начали установку на въезде в город стелы "Я люблю Серов". Стоимость объекта - 2,7 миллиона рублей. Сумма вызвала удивление у горожан: в соцсетях люди обсуждают, почему на арт-объект деньги выделяются из бюджета, а мост уральцы ремонтируют на свои.

"Средства на изготовление и монтаж стелы были запланированы в бюджете на 2019 год, это будет стела с надписью и художественной подсветкой, - пояснила Вера Теляшова. - На содержание и строительство дорог, строительство и реконструкцию инженерных сетей за последние годы администрация потратила более одного миллиарда рублей. Сейчас муниципалитет планирует внести в проект бюджета на 2020 год финансирование мероприятия по разработке проекта реконструкции Чкаловского моста".

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