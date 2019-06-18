Ученые: Нашествие медведей на города Ямала вызвано изменением климата

Страницы в соцсетях на Ямале в последние месяцы буквально наводнили снимки и видео медведей, которые заходят в города и поселки. На одной из записей медведь выходит навстречу автору ролика из леса, через несколько секунд скрывается среди деревьев. Доходит до того, что некоторые делают селфи на фоне косолапых. Благо, сидя в автомобиле. И благо, никаких несчастий в регионе пока не произошло.

Но очередное фото животного, выложенное в группе "Происшествия Ноябрьск", заставило мэра города Алексея Романова экстренно собрать комиссию по чрезвычайным ситуациям. Проблема стала действительно угрожающей, дикий медведь может в любой момент стать источником серьезной опасности. В администрации собрались полицейские, сотрудники МЧС, департамента природных ресурсов, биологи.

Глава Ноябрьска настоятельно рекомендовал гражданам не оказывать хищникам медвежью услугу - не подкармливать диких зверей, не снимать их на телефоны, а незамедлительно звонить оперативным дежурным. В городе в местных СМИ опубликовали номера горячих линий, по которым можно сообщать о появлении животных.

- Есть информация, что некоторые вывозят хлеб и другие продукты в места появления медведей, - отметили в администрации города. - Но если звери будут приходить в эти "столовые", то их придется отстреливать. Медведь должен питаться в лесу.

По каждому факту появления косолапых в населенных пунктах в регионе решено оперативно принимать меры. В одних случаях шумом заставлять их отправляться обратно в лес, в исключительных случаях, при грозящей опасности, как признают в мэрии Ноябрьска, придется пойти на крайние меры.

Комментарий

Как отмечает доктор биологических наук, заведующий научно-исследовательским сектором Центра научного изучения Арктики Елена Агбалян, численность медведей в Арктике заметно возросла за последние 15-20 лет. И это вызвано в первую очередь потеплением климата.

При этом многочисленные свалки на окраинах городов и поселках привлекают диких зверей, для них это легкий способ нейти кормовую базу. Ситуация, когда медведи выходят в населенные пункты, наблюдается практически по всей северо-таежной зоне Ямала.

Дикие медведи опасны. Власти городов и поселков разработали перечень способов защиты, как вести себя при встрече с косолапыми. Так нужно громко шуметь, бить, например, по ведру, металлическим предметам и т. д. При этом помнить, что убегать от медведя бесполезно.

Кстати

По данным Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета за последние 30 лет температура на планете увеличилась на один градус, а в Арктике - на три.