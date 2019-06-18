В Югре проверят информацию об избиении воспитанников детсада

Следственный комитет Югры проверяет появившуюся в СМИ информацию о том, что в одном из детсадов города Радужный воспитатель применяла к малышам недопустимые меры воспитания.

В публикации говорилось, что сотрудница дошкольного учреждения била детей.

"Известно, что по данному факту полиция возбудила и расследует уголовное дело. Инициирован вопрос о передаче его в производство следователей", - передает пресс-служба регионального СК.

Между тем РИА Новости со ссылкой на собственный источник в муниципалитете сообщает, что инцидент произошел весной, но родители подняли эту тему не сразу. По его словам, воспитательница не била малышей - она якобы закрывала им рот скотчем и связывала ноги.

Подтвердить или опровергнуть вводные данные будет проблематично: камер в детсаду нет, а женщина, о которой идет речь, в том дошкольном учреждении больше не работает.