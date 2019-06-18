Роскомнадзор заблокировал более тысячи сайтов по продаже алкоголя

Роскомнадзор заблокировал 1,2 тысячи интернет-ресурсов, которые занимались продажей спиртного. Это результат работы механизма внесудебного ограничения доступа к информации о розничной продаже алкоголя дистанционным способом, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ограничение доступа к сайтам, торгующим спиртными напитками, осуществляется на основании Федерального закона 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Поводом для включения ресурсов в Единый реестр запрещенных сайтов является решение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование).

После уведомления владельцы 3,5 тысячи интернет-страниц самостоятельно ограничили доступ к такой информации. Всего меры принимаются в отношении 4,8 тысяч интернет-ресурсов, уточнили в Роскомнадзоре.

Онлайн-торговлю алкоголем могут разрешить с 2020 года. Такой законопроект Минфин рассчитывает внести в правительство до конца лета. Минздрав, однако, выступает категорически против этой инициативы. От причин, связанных с алкоголем, в России умирает каждый пятый мужчина. Новая Стратегия развития здравоохранения предполагает сокращение потребления алкоголя до 9,1 литра на душу населения. Сейчас, по данным, которые недавно озвучивал замглавы Минздрава Олег Салагай, показатель составляет 9,3 литра.