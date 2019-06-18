Роспотребнадзор рассказал, как выглядит правильная этикетка

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте информацию о том, какие данные на этикетке свидетельствует о правильном и безопасном продукте.

По мнению ведомства, покупателям стоит обращать внимание на сведения об изготовителе, состав продукта, пищевую ценность и другие данные. Все эти пункты должны быть донесены до покупателя.

На упаковке продуктов должны быть также указаны наименование пищевой продукции, состав, вес или объем, дата изготовления и срок годности.

Полезно также взглянуть на сведения о том, как хранить продукт и как найти изготовителя.

Данные о наличии ГМО и единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза также неизменно должны присутствовать на этикетке.