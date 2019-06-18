Россия сократила вложения в госдолг США

В апреле этого года Россия уменьшила объем вложений в американские государственные бумаги с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда. Об этом свидетельствуют опубликованные документы минфина США.

Таким образом, был обновлен рекорд 2007 года, когда вложения составляли 11,8 миллиарда долларов. При этом в апреле на долю долгосрочных облигаций пришлось 5,832 миллиарда (для сравнения, 8,213 миллиарда в марте), а краткосрочных - 6,304 миллиарда (5,503 миллиарда в марте).

Россия начала заметно сокращать вложения в американский госдолг весной прошлого года. Тенденция продолжается. Крупнейшими держателями госбумаг США сегодня являются Китай и Япония.