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18.06.2019 16:53
Рубрика: Власть

Пятьсот тысяч за костер

Россиян будут штрафовать ради защиты лесов
Текст: Евгений Гайва
Уже этим летом любителям костров в лесу придется платить штраф за нарушение режима "чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях публикует "Российская газета".

Режим чрезвычайной ситуации вводится в лесах в случае возникновения крупных пожаров. Посещать леса в это время категорически запрещено. Но россияне запрет игнорируют и разводят костры, нарушая правила пожарной безопасности, отмечают специалисты.

Эксперты МЧС обсудили нормы пожарной безопасности для высоток

По вине людей возникает 80 процентов лесных пожаров. Однако ситуация сложилась парадоксальная. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в условиях ЧС предусмотрены не были. В итоге россияне продолжали жечь костры, когда соседние леса уже полыхали, а в качестве меры воздействия на нарушителей в законодательстве была предусмотрена лишь профилактическая беседа.

Теперь за нарушение правил пожарной безопасности в период режима чрезвычайной ситуации могут наложить штраф. Граждане заплатят от 4 до 5 тысяч рублей, должностные лица - от 20 до 40 тысяч рублей.

А компании - юридические лица - заплатят от 300 до 500 тысяч рублей.

Как полагают авторы закона, эти изменения позволят повысить результативность охраны и защиты лесов.

Контроль

Чиновников будут штрафовать за сокрытие сведений о больных лесах. Штраф составит от 5 тысяч до 20 тысяч рублей. Новые нормы в Кодексе об административных правонарушениях 18 июня вступили в силу.

Наказывать должностных лиц органов региональной и муниципальной власти будут за сокрытие данных, либо за предоставление недостоверной информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов. Эти сведения они должны направлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти - Федеральное агентство лесного хозяйства.

А в это время

По сообщению пресс-службы Федеральной "Авиалесоохраны", сейчас пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах страны.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
МЧС России не хватает авиации для прикрытия всей территории РФ

Режим чрезвычайной ситуации введен пока в одном субъекте РФ - в Якутии - из-за пожаров на территории одного из районов. Особый противопожарный режим продолжает действовать в 44 регионах.
Беспечность туристов, охотников и алчность "черных лесорубов" дорого обходится лесному фонду. По информации Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства, на тушении лесных пожаров накануне было задействовано почти полутора тысяч человек, 222 единицы техники.

С воздуха мониторинг обстановки осуществляли 46 воздушных судов. Из них 21 воздушное судно принимало участие непосредственно в тушении выявленных очагов пожаров. В Амурской области из-за труднодоступности пожаров пришлось задействовать 106 парашютистов-десантников Федеральной "Авиалесоохраны". А в Республике Саха (Якутия) - 60 парашютистов. Всего же за одни сутки по всей России ликвидировано 38 лесных пожаров на площади 4846 гектаров.

В Рослесхозе напоминают, что в случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства "Прямая линия лесной охраны" - 8-800-100-94-00.

Подготовил Тимофей Борисов

Власть Право Административное право Комментарии к документам Административное законодательство Лесные пожары
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