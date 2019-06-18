В голландском Амстердаме во вторник стартовал Кубок мира по новой олимпийской дисциплине. Баскетбол 3х3 (стритбол) ожидает своего дебюта на летних Играх Токио-2020. Женская сборная России считается одним из фаворитов, мужская команда тоже котируется достаточно высоко, в первый день турнира наши парни уверенно выиграли у соперников из Украины (21:14), уступив Монголии (12:14).

О том, насколько серьезно в Российской федерации баскетбола относятся к варианту игры 3х3, красноречивее всего говорит тот факт, что в самый разгар подготовки женской сборной по "классике" к стартующему 27 июня чемпионату Европы из команды на Кубок мира в Голландию командированы ключевые исполнители - Анна Лешковцева и Анастасия Логунова.

Эти две девушки - немногие из тех в мире, кто одинаково успешно совмещает выступление в уже полноправных разновидностях баскетбола. В Голландии компанию им составили Александра Столяр и Ольга Фролкина.

Именно Лешковцева, Логунова и Столяр (плюс Татьяна Петрушина) завоевали Кубок мира-2017 во французском Нанте. В прошлом сезоне команда в этом же составе на Филиппинах выиграла "серебро". Сейчас россиянки, имея третий номер посева из 20 участников, на предварительном этапе попали в одну группу с Украиной, Индонезией, Италией и Новой Зеландией. Свои первые матчи в Амстердаме наши девушки проведут сегодня.

В недавно обнародованном мужском рейтинге Международной федерации баскетбола для стран, культивирующих игру 3х3, Россия на втором месте. Но эта классификация в большей степени учитывает не силу лучших игроков, а массовость развития дисциплины. И все же в Голландию у нас приехала очень крепкая команда с большим опытом выступлений. Еще в прошлом сезоне это была молодежная сборная (до 23 лет).

Во вторник Даниил Абрамовский, Александр Антониковский, Александр Зуев и Дмитрий Чебуркин стартовали в Кубке мира поражением от Монголии. В обычном баскетболе такое было бы невозможно, но в стритболе совершенно другая табель о рангах. Монголы в свое время с энтузиазмом взялись за развитие "3х3" и сейчас входят в число мировых лидеров.

После этой осечки особое значение приобрел матч с Украиной, начавшей турнир победой над Пуэрто-Рико (21:19). Долгое время во второй нашей игре шла равная борьба, но затем благодаря точным дальним броскам россияне ушли в отрыв и завершили матч с 10-минутным контролем чистого времени досрочно, за 56 секунд до сирены, первыми набрав 21 очко.

Для того, чтобы выйти в четвертьфинал, нужно занять в группе первое или второе место. Завтра россияне встретятся с Эстонией и Пуэрто-Рико.