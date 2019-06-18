Новости

Цветение Царицы ночи в Петербурге вызвало ажиотаж 22:40
Дмитрий Медведев прибудет на открытие II Европейских игр 22:27
В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями 21:57
В Японии отменили предупреждение о цунами после землетрясения 21:56
Косачев прокомментировал слова Меркель о возвращении России в ПАСЕ 21:41
ООН: Мировой прирост населения сосредоточится в 9 странах 21:37
Лавров отметил сбалансированный подход Швейцарии к внешней политике 21:28
Обычное травянистое растение оказалось эффективным против гепатита С 21:20
СК начал проверку после ремонта моста жителями Серова 21:17
Слуцкий: РФ готова к попыткам размещения на Украине вооружения США 21:11
На Западе восхитились красотой крымских девушек 21:11
В Ленобласти пять человек пострадали в ДТП с автобусом 21:07
Трамп назначил нового и.о. министра обороны США 21:05
В Подмосковье столкнулись девять автомобилей 21:02
Помпео: США будут защищать свои интересы в Персидском заливе 20:56
В Швеции повысили возраст присутствия пенсионеров на рынке труда 20:50
Юбилей Нахимовского училища в Петербурге отметят концертом 20:38
В Новороссийске четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой 20:22
Пентагон выделит 250 миллионов долларов на военную помощь Украине 20:09
Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово 19:53
В здании правительства Ленобласти произошло короткое замыкание 19:50
Обвиняемой в теракте в метро Петербурга вызвали "скорую" в суд 19:41
Защитник Патрик Херсли покинул ХК СКА 19:28
Шарапова выиграла в первом матче с января 2019 года 19:24
Работникам хлебокомбината в Подмосковье погасят долги по зарплате 19:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
18.06.2019 21:06
Рубрика: Спорт

Броски в одно кольцо

Россияне уверенно победили украинцев в первый день Кубка мира по стритболу
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(7888)
В голландском Амстердаме во вторник стартовал Кубок мира по новой олимпийской дисциплине. Баскетбол 3х3 (стритбол) ожидает своего дебюта на летних Играх Токио-2020. Женская сборная России считается одним из фаворитов, мужская команда тоже котируется достаточно высоко, в первый день турнира наши парни уверенно выиграли у соперников из Украины (21:14), уступив Монголии (12:14).
Мужская сборная России по стритболу сохраняет хорошие шансы на выход в четвертьфинал главного турнира года. Фото: FIBA.Basketball Мужская сборная России по стритболу сохраняет хорошие шансы на выход в четвертьфинал главного турнира года. Фото: FIBA.Basketball
Мужская сборная России по стритболу сохраняет хорошие шансы на выход в четвертьфинал главного турнира года. Фото: FIBA.Basketball

О том, насколько серьезно в Российской федерации баскетбола относятся к варианту игры 3х3, красноречивее всего говорит тот факт, что в самый разгар подготовки женской сборной по "классике" к стартующему 27 июня чемпионату Европы из команды на Кубок мира в Голландию командированы ключевые исполнители - Анна Лешковцева и Анастасия Логунова.

Эти две девушки - немногие из тех в мире, кто одинаково успешно совмещает выступление в уже полноправных разновидностях баскетбола. В Голландии компанию им составили Александра Столяр и Ольга Фролкина.

Именно Лешковцева, Логунова и Столяр (плюс Татьяна Петрушина) завоевали Кубок мира-2017 во французском Нанте. В прошлом сезоне команда в этом же составе на Филиппинах выиграла "серебро". Сейчас россиянки, имея третий номер посева из 20 участников, на предварительном этапе попали в одну группу с Украиной, Индонезией, Италией и Новой Зеландией. Свои первые матчи в Амстердаме наши девушки проведут сегодня.

В недавно обнародованном мужском рейтинге Международной федерации баскетбола для стран, культивирующих игру 3х3, Россия на втором месте. Но эта классификация в большей степени учитывает не силу лучших игроков, а массовость развития дисциплины. И все же в Голландию у нас приехала очень крепкая команда с большим опытом выступлений. Еще в прошлом сезоне это была молодежная сборная (до 23 лет).

Де Коло покинул баскетбольный ЦСКА

Во вторник Даниил Абрамовский, Александр Антониковский, Александр Зуев и Дмитрий Чебуркин стартовали в Кубке мира поражением от Монголии. В обычном баскетболе такое было бы невозможно, но в стритболе совершенно другая табель о рангах. Монголы в свое время с энтузиазмом взялись за развитие "3х3" и сейчас входят в число мировых лидеров.

После этой осечки особое значение приобрел матч с Украиной, начавшей турнир победой над Пуэрто-Рико (21:19). Долгое время во второй нашей игре шла равная борьба, но затем благодаря точным дальним броскам россияне ушли в отрыв и завершили матч с 10-минутным контролем чистого времени досрочно, за 56 секунд до сирены, первыми набрав 21 очко.

Для того, чтобы выйти в четвертьфинал, нужно занять в группе первое или второе место. Завтра россияне встретятся с Эстонией и Пуэрто-Рико.

Спорт Баскетбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минкомсвязь назвала суперсервисы госуслуг для первоочередного тестирования
В ГД предложили рассчитывать тарифы на вывоз ТКО по доходам населения
Платини отверг обвинения в коррупции при выборах страны ЧМ-2022
Названы самые богатые землевладельцы России
Меркель рассказала о своем самочувствии во время встречи с Зеленским