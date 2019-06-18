Россиянин получил ножевое ранение при потасовке в Стамбуле

Россиянин получил ранение в результате конфликта в одном из районов Стамбула. Об этом сообщило генконсульство России в Стамбуле.

"Согласно имеющейся информации, в офисе логистической компании, расположенной в стамбульском районе Фатих, произошла ссора, которая привела к массовой потасовке с применением холодного и огнестрельного оружия. Ножевое ранение получил гражданин России. На настоящий момент его жизнь находится вне опасности", - отмечается в заявлении. В генконсульстве также добавили, что "гражданин Грузии скончался от огнестрельного ранения".

"По этому инциденту местные правоохранительные органы проводят следственные действия. Генконсульство России в Стамбуле находится в постоянном контакте с полицией по данному происшествию", - отметили в диппредставительстве.