Росстат сообщил о резком росте заводских цен на бензин в мае

Производители бензина в мае этого года повысили цены на 17,5 процента, а заводские цены на сжиженные пропан и бутан выросли на 8,4 процента, сообщил Росстат. Подорожали также газовый конденсат, нефтяные строительные битумы, нефтяной кокс, дорожные и кровельные битумы.

В январе цены производителей на бензин в месячном выражении снизились на 19,1 процента, в феврале - еще на 0,2 процента, в марте - на четыре процента, а в апреле с началом сезонных профилактических ремонтов на заводах и приближением повышенного спроса на топливо цены выросли на 0,2 процента, следует из данных Росстата.

Отпускные цены на бензин, как оптовые или биржевые, как правило, колеблются в течение года сильнее, чем розничные. Так, на АЗС в среднем по стране с начала года автобензин подорожал на 1,1 процента.

Дополнительно от скачка цен в розничном звене потребителей защищает соглашение между правительством и крупными нефтекомпаниями об ограниченном росте стоимости на сетевых АЗС. Срок его действия истекает 1 июля.