Ространснадзор рекомендовал отменить сотни устаревших актов

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) рекомендовала отменить 283 устаревших акта в области контроля на железнодорожном транспорте, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Пересмотрен 341 нормативный документов МПС СССР и МПС России, из них 283 акта рекомендованы к отмене, по остальным документам прорабатывается вопрос о необходимости инкорпорирования отдельных требований в акты Минтранса России", - отметили в ведомстве.

Вопросы обновления законодательства на транспорте обсуждались в ходе заседания общественного совета при Ространснадзоре. Сейчас ведомство проводит работу по систематизации и актуализации обязательных требований. Созданы экспертные рабочие группы по видам транспорта и транспортной безопасности в составе представителей отраслевых союзов и ассоциаций, научно-исследовательских, экспертных организаций и хозяйствующих субъектов, отметил руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

Ространснадзор намерен развивать институт общественных инспекторов. Сейчас на транспорте работают 7,5 тысячи общественных инспекторов. Система общественного контроля будет также внедряться на авиационном транспорте, отметил руководитель Ространснадзора.

Также глава ведомства подчеркнул необходимость внедрения цифровых технологий, обеспечивающих информационный обмен между всеми участниками транспортного рынка. В дальнейшем это позволит перейти к дистанционному надзору за соблюдением обязательных требований и сократить вмешательство органов надзора в деятельность хозяйствующих субъектов. В информационные системы также нужно интегрировать работу общественных инспекторов, добавил Виктор Басаргин.

Ведомство будет добиваться создания единой информационной системы безопасности на транспорте. По словам начальника управления государственного железнодорожного надзора Александра Косарева, уже внедрен и успешно функционирует ряд IT-продуктов. Однако есть проблема с практическим применением технологий конечными пользователями и качеством информации, размещенной в базах данных. В частности, с 2006 года действует базовый программный продукт АРМ "Инспектор". С его помощью оформляются результаты мероприятий государственного контроля, фиксируются нарушения и при необходимости ведется административное производство.

Также работниками центрального аппарата применяется картридж "Лицензирование" для проведения, учета и контроля всех административных процедур, связанных с лицензированием. Дежурная служба Ространснадзора использует АИС РПТ для регистрации сообщений о негативных событиях в транспортном комплексе России. С начала этого года в системе учтены 100 процентов сходов и столкновений.

"Характерными недостатками этих IT-продуктов являются ручной ввод информации, ее дублирование в различных интерфейсах и программах, что множит ошибки оператора и требует дополнительные мощности для хранения", - сообщил Александр Косарев.

Совместно с разработчиками систем удалось найти компромиссные решения и построить новую модель информационного взаимодействия. Частично реализация этой модели предусмотрена планом информатизации на этот год, добавил начальник Госжелдорнадзора.