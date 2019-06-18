Росздравнадзор изымет из продажи еще одно лекарство от кашля

Производитель сообщил о высоком риске нежелательных последствий в результате применения препарата, уточнили в Росздравнадзоре. Фенспирид может влиять на здоровье сердца.

"Территориальным органам Росздравнадзора обеспечить контроль за изъятием из обращения всех серий указанного лекарственного препарата. О проведенной работе информировать Росздравнадзор", - указано в информационном письме.

Как сообщалось ранее, из продажи были изъяты препараты от кашля "Эреспал", "Эпистат" и "Эриспирус", которые также содержат фенспирид. Производитель препарата принял такое решение в связи с неблагоприятным соотношением "польза-риск" при применении данного препарата.