Росздравнадзор изымет из продажи еще одно лекарство от кашля

Росздравнадзор изымет из обращения лекарство от кашля "Сиресп", которое содержит фенспирид, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное письмо ведомства.
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Производитель сообщил о высоком риске нежелательных последствий в результате применения препарата, уточнили в Росздравнадзоре. Фенспирид может влиять на здоровье сердца.
"Территориальным органам Росздравнадзора обеспечить контроль за изъятием из обращения всех серий указанного лекарственного препарата. О проведенной работе информировать Росздравнадзор", - указано в информационном письме.
Как сообщалось ранее, из продажи были изъяты препараты от кашля "Эреспал", "Эпистат" и "Эриспирус", которые также содержат фенспирид. Производитель препарата принял такое решение в связи с неблагоприятным соотношением "польза-риск" при применении данного препарата.