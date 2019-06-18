РПЛ опубликовала расписание первых восьми туров сезона 2019/2020

Так стало известно, что, к примеру, первое дерби "Спартак" - ЦСКА в рамках 6-го тура состоится в понедельник 19 августа. Оно, напомним, пройдет на стадионе "красно-белых".
Стартует сезон 6 июля матчем за Суперкубок, в котором сыграют чемпион страны "Зенит" и обладатель Кубка России "Локомотив". Отмечается, что точное расписание игр с 9 по 19 тур будет сформировано позднее с учетом участников групповых раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
12 июля (пятница)
Арсенал - Динамо 20:00
13 июля (суббота)
Урал - Уфа 16:30
Спартак - Сочи 19:00
Ростов - Оренбург 21:30
14 июля (воскресенье)
Крылья Советов - ЦСКА 16:30
Зенит - Тамбов 19:00
Ахмат - Краснодар 21:30
15 июля (понедельник)
Локомотив - Рубин 20:00
20 июля (суббота)
Уфа - Краснодар 14:00
Крылья Советов - Арсенал 16:30
ЦСКА - Оренбург 19:00
Ростов - Спартак 21:30
21 июля (воскресенье)
Урал - Ахмат 14:00
Локомотив - Тамбов 16:30
Динамо - Рубин 19:00
Сочи - Зенит 21:30
23, 24 июля (вторник, среда)
Первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2019/2020
25 июля (четверг)
Первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы 2019/2020
26 июля (пятница)
Динамо - Урал 20:00
27 июля (суббота)
Уфа - Крылья Советов 14:00
Тамбов - Спартак 16:30
Краснодар - Сочи 19:00
28 июля (воскресенье)
Оренбург - Зенит 14:00
Арсенал - Ростов 16:30
ЦСКА - Локомотив 19:00
29 июля (понедельник)
Рубин - Ахмат 20:00
30 июля 31 июля (вторник, среда)
Ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2019/2020
1 августа (четверг)
Ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы 2019/2020
3 августа (суббота)
Урал - Ростов 14:00
Крылья Советов - Локомотив 16:30
Спартак - Динамо 19:00
Зенит - Краснодар 21:30
4 августа (воскресенье)
Тамбов - Арсенал 16:30
Рубин -ЦСКА 19:00
Сочи - Уфа 21:30
5 августа (понедельник)
Ахмат - Оренбург 20:00
6, 7 августа (вторник, среда)
Первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2019/2020
8 августа (четверг)
Первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2019/2020
10 августа (суббота)
Оренбург - Тамбов 14:00
Краснодар - Рубин 16:30
Динамо - Зенит 19:00
11 августа (воскресенье)
Арсенал - Уфа 14:00
Локомотив - Урал 16:30
ЦСКА - Сочи 19:00
Ахмат - Спартак 21:30
12 августа (понедельник)
Ростов - Крылья Советов 20:00
14 августа (среда)
Суперкубок УЕФА-2019
13, 14 августа (вторник, среда)
Ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2019/2020 гг.
15 августа (четверг)
Ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2019/2020
16 августа (пятница)
Оренбург - Сочи 20:00
17 августа (суббота)
Урал - Крылья Советов 14:00
Тамбов - Краснодар 16:30
Зенит - Ахмат 19:00
18 августа (воскресенье)
Рубин - Арсенал 14:00
Уфа - Ростов 16:30
Динамо - Локомотив 19:00
19 августа (понедельник)
Спартак - ЦСКА 20:00
20, 21 августа (вторник, среда)
Первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов 2019/2020
22 августа (четверг)
Первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы 2019/2020
24 августа (суббота)
Тамбов - Динамо 14:00
Зенит - Уфа 16:30
Краснодар - Локомотив 19:00
25 августа (воскресенье)
Крылья Советов - Спартак 14:00
ЦСКА - Ахмат 16:30
Ростов - Рубин 19:00
Арсенал - Оренбург 21:30
26 августа (понедельник)
Сочи - Урал 20:00
27, 28 августа (вторник, среда)
Ответные матчи матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов 2019/2020
29 августа (четверг)
Ответные матчи матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы 2019/2020
30 августа (пятница)
Крылья Советов - Динамо 20:00
31 августа (суббота)
Уфа - Оренбург 11:30
Рубин - Сочи 14:00
Локомотив - Ростов 16:30
Ахмат - Тамбов 19:00
1 сентября (воскресенье)
Урал - Краснодар 14:00
Арсенал - ПФК ЦСКА 16:30
Спартак - Зенит 19:00