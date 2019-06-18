РПЛ опубликовала расписание первых восьми туров сезона 2019/2020

Так стало известно, что, к примеру, первое дерби "Спартак" - ЦСКА в рамках 6-го тура состоится в понедельник 19 августа. Оно, напомним, пройдет на стадионе "красно-белых".

Стартует сезон 6 июля матчем за Суперкубок, в котором сыграют чемпион страны "Зенит" и обладатель Кубка России "Локомотив". Отмечается, что точное расписание игр с 9 по 19 тур будет сформировано позднее с учетом участников групповых раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

1 тур

12 июля (пятница)

Арсенал - Динамо 20:00

13 июля (суббота)

Урал - Уфа 16:30

Спартак - Сочи 19:00

Ростов - Оренбург 21:30

14 июля (воскресенье)

Крылья Советов - ЦСКА 16:30

Зенит - Тамбов 19:00

Ахмат - Краснодар 21:30

15 июля (понедельник)

Локомотив - Рубин 20:00

2 тур

20 июля (суббота)

Уфа - Краснодар 14:00

Крылья Советов - Арсенал 16:30

ЦСКА - Оренбург 19:00

Ростов - Спартак 21:30

21 июля (воскресенье)

Урал - Ахмат 14:00

Локомотив - Тамбов 16:30

Динамо - Рубин 19:00

Сочи - Зенит 21:30

23, 24 июля (вторник, среда)

Первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2019/2020

25 июля (четверг)

Первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы 2019/2020

3 тур

26 июля (пятница)

Динамо - Урал 20:00

27 июля (суббота)

Уфа - Крылья Советов 14:00

Тамбов - Спартак 16:30

Краснодар - Сочи 19:00

28 июля (воскресенье)

Оренбург - Зенит 14:00

Арсенал - Ростов 16:30

ЦСКА - Локомотив 19:00

29 июля (понедельник)

Рубин - Ахмат 20:00

30 июля 31 июля (вторник, среда)

Ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2019/2020

1 августа (четверг)

Ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы 2019/2020

4 тур

3 августа (суббота)

Урал - Ростов 14:00

Крылья Советов - Локомотив 16:30

Спартак - Динамо 19:00

Зенит - Краснодар 21:30

4 августа (воскресенье)

Тамбов - Арсенал 16:30

Рубин -ЦСКА 19:00

Сочи - Уфа 21:30

5 августа (понедельник)

Ахмат - Оренбург 20:00

6, 7 августа (вторник, среда)

Первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2019/2020

8 августа (четверг)

Первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2019/2020

5 тур

10 августа (суббота)

Оренбург - Тамбов 14:00

Краснодар - Рубин 16:30

Динамо - Зенит 19:00

11 августа (воскресенье)

Арсенал - Уфа 14:00

Локомотив - Урал 16:30

ЦСКА - Сочи 19:00

Ахмат - Спартак 21:30

12 августа (понедельник)

Ростов - Крылья Советов 20:00

14 августа (среда)

Суперкубок УЕФА-2019

13, 14 августа (вторник, среда)

Ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2019/2020 гг.

15 августа (четверг)

Ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2019/2020

6 тур

16 августа (пятница)

Оренбург - Сочи 20:00

17 августа (суббота)

Урал - Крылья Советов 14:00

Тамбов - Краснодар 16:30

Зенит - Ахмат 19:00

18 августа (воскресенье)

Рубин - Арсенал 14:00

Уфа - Ростов 16:30

Динамо - Локомотив 19:00

19 августа (понедельник)

Спартак - ЦСКА 20:00

20, 21 августа (вторник, среда)

Первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов 2019/2020

22 августа (четверг)

Первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы 2019/2020

7 тур

24 августа (суббота)

Тамбов - Динамо 14:00

Зенит - Уфа 16:30

Краснодар - Локомотив 19:00

25 августа (воскресенье)

Крылья Советов - Спартак 14:00

ЦСКА - Ахмат 16:30

Ростов - Рубин 19:00

Арсенал - Оренбург 21:30

26 августа (понедельник)

Сочи - Урал 20:00

27, 28 августа (вторник, среда)

Ответные матчи матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов 2019/2020

29 августа (четверг)

Ответные матчи матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы 2019/2020

8 тур

30 августа (пятница)

Крылья Советов - Динамо 20:00

31 августа (суббота)

Уфа - Оренбург 11:30

Рубин - Сочи 14:00

Локомотив - Ростов 16:30

Ахмат - Тамбов 19:00

1 сентября (воскресенье)

Урал - Краснодар 14:00

Арсенал - ПФК ЦСКА 16:30

Спартак - Зенит 19:00