Садоводам станет легче оформить в собственность шесть соток

Как пояснили "Российской газете" в Федеральной кадастровой палате Росреестра, изменения в законы "О кадастровой деятельности" и "О государственной регистрации недвижимости" направлены на упрощение процедуры проведения комплексных кадастровых работ.

"В целом это благотворно скажется на положении собственников земельных участков", - подчеркивает замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.

Кроме того, теперь россияне получают возможность оформить в собственность излишки земли, если в результате комплексных кадастровых работ выяснится, что фактически используемая ими площадь превышает указанную в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Также правообладатели земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, которые в соответствии с законом о регистрации считаются ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в ЕГРН, получают право предоставить имеющиеся у них материалы и документы кадастровым инженерам для внесения сведений об их объектах в госреестр. Это позволит сократить количество земельных споров и защитить права собственников, считают в кадастровой палате.

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