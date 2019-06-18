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Текст:   Ольга Игнатова: 
00:05 18.06.2019

Садоводам станет легче оформить в собственность шесть соток

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам оформить в собственность излишки используемой земли.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пояснили "Российской газете" в Федеральной кадастровой палате Росреестра, изменения в законы "О кадастровой деятельности" и "О государственной регистрации недвижимости" направлены на упрощение процедуры проведения комплексных кадастровых работ.

"В целом это благотворно скажется на положении собственников земельных участков", - подчеркивает замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.

Фото: Мордасов Михаил/ТАСС
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Кроме того, теперь россияне получают возможность оформить в собственность излишки земли, если в результате комплексных кадастровых работ выяснится, что фактически используемая ими площадь превышает указанную в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Также правообладатели земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, которые в соответствии с законом о регистрации считаются ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в ЕГРН, получают право предоставить имеющиеся у них материалы и документы кадастровым инженерам для внесения сведений об их объектах в госреестр. Это позволит сократить количество земельных споров и защитить права собственников, считают в кадастровой палате.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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