Сборная Чили разгромила Японию на Кубке Америки-2019

Действующий обладатель Кубка Америки по футболу, сборная Чили успешно начала защиту титула на турнире, стартовавшем в Бразилии. В первом матче чилийцы разгромили Японию - 4:0.

В первом тайме зрители увидели лишь один забитый мяч, зато после перерыва - сразу три. Причем два последних были забиты с интервалом в минуту: на 82-й и 83-й. Дублем отметился Эдуардо Варгас. По голу забили Эрик Пульгар и Алексис Санчес.

Радость победы чилийцам омрачила травма одного из лидеров команды, полузащитника "Барселоны" Артуро Видаля, который не смог доиграть матч и покинул поле на 78-й минуте.

Набрав три очка, сборная Чили делит первое место с Уругваем, разгромившим Эквадор (3:0) в группе "С". Следующий матч чилийцы проведут как раз против Эквадора 22 июня.