В Бразилии продолжается футбольный Копа Америка. Накануне в борьбу за трофей вступили действующие обладатели трофея чилийцы, которые экзаменовали приехавшую на турнир по специальному приглашению Японию.

Для сборной Чили, ранее на южноамериканском континенте находившейся в тени Бразилии, Аргентины и Уругвая, именно Копа Америка стал трамплином к статусу топ-команды. "Ла Роха", как еще называют эту сборную за красный цвет формы, выиграла турнир дважды подряд - сначала дома, а затем и в США, где проводился юбилейный розыгрыш в честь столетия этого соревнования. Но затем последовал оглушительный провал. Чилийцы, летом 2017-го добравшиеся в России до финала Кубка Конфедераций, умудрились провалиться на финише отбора на чемпионат мира. И смотрели главный турнир четырехлетия по телевизору, хотя потенциально могли рассчитывать в нем пройти очень далеко.

Понятно, что после такого в Бразилию сборная Чили приехала с особой мотивацией. Команда Рейнальдо Руэды настроена доказать всем, что пропуск чемпионата мира - трагическая случайность. И, судя по первой игре на турнире, чилийцы будут претендовать на многое.

Для Японии же участие в Копа Америка - скорее экзотика, хотя и не новость. Страна восходящего солнца однажды уже на этом турнире появлялась, но было это ровно 20 лет назад, так что игроки нынешней сборной здесь точно дебютанты. На последнем Кубке Азии японцы дошли до финала, да и вообще традиционно считаются крепкой, серьезной сборной. Но против чилийцев они продержались всего 40 минут.

Эрик Пульгар открыл счет незадолго до перерыва, в начале второго тайма отличился Эдуардо Варгас, и он же в компании Алексиса Санчеса двумя подряд точными ударами на 82-й и 83-й минутах установил окончательный счет - 4:0 в пользу Чили. Варгас таким образом вышел на первое место среди действующих футболистов в списке лучших снайперов Копа Америка. На этих турнирах форвард мексиканского "Тигрес" отличался уже 12 раз. Кроме того, Варгас вышел на второе место среди лучших снайперов за всю историю сборной Чили. У Эдуардо теперь 38 мячей в 84 матчах - он опередил Марсело Саласа, отличившегося в футболке "Ла Рохи" 37 раз. Но лидер бомбардирского рейтинга Алексис Санчес тоже забил, и у него теперь 42 мяча в 125 матчах. Так что спор двух лучших чилийцев на этом Копа Америка явно продолжится. В следующем туре "Ла Рохе" играть с Эквадором, а Японию в четверг ждет встреча с другим фаворитом турнира Уругваем.

Эдуардо Варгас забил Японии два гола и вышел на первое место в списке лучших снайперов Копа Америка среди действующих футболистов. У него 12 мячей

Уже после подписания этого номера в печать состоялись еще две встречи: Боливия - Перу и Бразилия - Венесуэла. А в ночь со среды на четверг болельщиков ждет важнейший матч Аргентина - Парагвай. Дело в том, что Лионель Месси со товарищи на старте провалились, проиграв 0:2 Колумбии. Вторая неудача подряд будет означать для аргентинцев вылет с турнира. Впрочем, Парагвай в первом туре тоже не впечатлил, сыграв 2:2 с еще одной приглашенной азиатской сборной, Катаром.

Тем временем южноамериканская пресса и эксперты продолжают обсуждать полный провал нынешнего Копа Америка в плане посещаемости. Команды показывают симпатичный футбол, но антураж вокруг него не выдерживает никакой критики. Допустим, тот самый матч Чили - Япония собрал на стадионе "Морумби" в Сан-Паулу 23 253 человека, если исходить из официального протокола. Арена при этом вмещает чуть больше 71 тысячи болельщиков, то есть была заполнена только на треть. И это еще не худший результат.

Лишь два матча пока собрали более-менее приличную аудиторию, но и здесь аншлагом даже не пахло. На Бразилию и Боливию в Сан-Паулу пришли 47,2 тысячи при вместимости 67 тысяч, а поединок Аргентина - Колумбия собрал 35,6 тысячи из 51,9 возможных. Средняя посещаемость матчей Копа Америка - порядка 25 тысяч человек. Примерно так же бразильцы ходят на матчи внутреннего чемпионата.

Главная причина пустых мест становится понятной, когда изучаешь цены на билеты. Самые дешевые места на игру Боливия - Венесуэла - одну из самых неинтересных в плане афиши - стоят 175 бразильских реалов, или почти 3000 рублей. По местным меркам деньги просто запредельные. Средний ценник на более статусные игры и того выше.

6 стадионов Бразилии принимают матчи Копа Америка. Все эти арены были задействованы во время чемпионата мира-2014

Расчет на приезжих болельщиков пока тоже не оправдывается, во многих странах Южной Америки экономическая ситуация сейчас тяжелая, и людям точно не до больших трат на футбол. Разве что традиционно более обеспеченные аргентинцы могут сделать кассу, но и они, судя по первому матчу "альбиселесты", раскошеливаться не готовы. Организаторам остается лишь обещать, что к плей-офф интерес вырастет, а болельщиков на трибунах станет больше. Но уже сейчас понятно, что Копа Америка пройдет без аншлагов, а такая ценовая политика себя не оправдала.