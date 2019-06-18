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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Шанхайская и Лондонская фондовые биржи запустили перекрестные торги акциями

Брокерская компания из КНР Huatai Securities, чьи акции котируются на китайском рынке акций класса А, дебютировала в понедельник на британском фондовом рынке через механизм перекрестных торгов между Лондонской и Шанхайской биржами. Это ознаменовало официальный запуск программы по соединению Шанхайской и Лондонской фондовых бирж, которая была разработана двумя странами в сентябре 2015 года на 7-м Китайско-британском финансово-экономическом диалоге, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Программа направлена на расширение двусторонней открытости китайского рынка капитала. Она позволит инвесторам покупать иностранные акции в форме депозитарных расписок - ценных бумаг, которые отражают права инвестора на акции, выпущенные в другой стране. Так, китайские банки смогут выпускать депозитарные расписки для бумаг, торгующихся в Лондоне посредством выпуска глобальных депозитарных расписок (ГДР), и таким образом обеспечить китайским инвесторам доступ к этой бирже. Аналогичный механизм будет действовать и по отношению к британским инвесторам, которые могут выпускать китайские депозитарные расписки (КДР) на Шанхайской фондовой бирже.

Запуск механизма - ключевая часть китайско-британского сотрудничества в финансовом секторе. Механизм имеет стратегическую важность для расширения каналов трансграничных инвестиций и аккумулирования средств, стимулирования развития рынков капитала двух стран и содействия превращению Шанхая в международный финансовый центр.

В понедельник в Лондоне начал работу 10-й Китайско-британский финансово-экономический диалог. Как заявлял официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, в ходе встреч стороны обсудят вопросы макроэкономики и глобального экономического менеджмента, инвестиционного сотрудничества в крупных проектах, финансового и стратегического взаимодействия.

Аналитики полагают, что открытие канала биржи Шанхай-Лондон позволит Китаю и Великобритании углубить финансовое сотрудничество и совместно перейти в "золотой век" двусторонних отношений.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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