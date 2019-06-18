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18.06.2019 13:42
Рубрика: Власть

Шойгу рассказал о военных конфликтах нового времени

Текст: Иван Петров
Российским военным предстоит выработать теорию ведения военных действий на среднесрочную перспективу. Такую задачу подчиненным во вторник поставил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил РФ. Причем это должно стать основной задачей руководящих сотрудников Минобороны, уточнил министр.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

По словам Шойгу, сегодня важно понимать, что современные войны требуют совершенно новых подходов. "Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы. Боевые действия в них скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени", - пояснил глава российского военного ведомства.

Фото: Минобороны РФ
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Характер вооруженной борьбы и ведения современных войн, по словам Сергея Шойгу, значительно изменили современные технологии и новое оружие. "Опыт вооруженных конфликтов последних десятилетий показывает, что характер борьбы претерпевает значительные изменения. Это обусловлено стремительным развитием науки и технологий, появлением нового оружия, что влияет на формы и способы действия войск. Параллельно с поступлением высокотехнологичного вооружения и военной техники должны совершенствоваться и формы применения и способы действий войск", - поставил задачу военный министр.

Впрочем, Сергей Шойгу признал, что многое в данном направлении уже сделано. "Мы в данном вопросе не стоим на месте. В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии. Первые его образцы уже поставлены на опытно-боевое дежурство", - рассказал в своем выступлении министр обороны России.

В то же время качественно повысили возможности наших войск поступающие на вооружение новые российские системы разведки. "Командно-разведывательная ударная система "Стрелец" позволяет поражать цели практически в реальном масштабе времени - через 8-12 минут после их обнаружения. Новые возможности по разведке и уничтожению объектов противника обеспечивает и применение беспилотной авиации", - сказал Сергей Шойгу.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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В заключение министр обороны отметил, что результаты вторничной конференции поспособствуют дальнейшему развитию военной стратегии и оперативного искусства России.

Напомним, в феврале текущего года Сергей Шойгу уже делал заявление об изменении форм ведения современных военных конфликтов. "Во-первых, происходит расширение спектра военных конфликтов, к которым должны быть готовы Вооруженные силы. Во-вторых, коренным образом меняется характер боевых действий. В частности, противостояние в Сирии - это совершенно другой тип вооруженной борьбы, принципиально отличающийся от классических войн, в которых противником были регулярные армии", - отмечал министр.

В связи с этим Шойгу потребовал от руководителей всех звеньев военного управления не только иметь "обширные и разнообразные знания, но и развивать способность видеть и внедрять все новое и передовое, умело использовать боевой опыт, понимать перспективы развития армии и флота".

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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