Слуцкий: РФ готова к попыткам размещения на Украине вооружения США

Попытки США разместить на Украине свое вооружение встретят в России адекватный ответ, убежден глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Вооруженные силы РФ, по мнению депутата, к этому готовы.

"В том или ином виде у особо одаренных ребят в Вашингтоне такие идеи проскальзывали во времена еще президента Порошенко​, - заявил Слуцкий в интервью агентству РИА Новости. - Но этого не было сделано".

Тем не менее, считает он, "попытки такого плана могут происходить", но никакой угрозы для россиян они не представляют.

"Сегодня наши Вооруженные силы как никогда обладают высокой боеготовностью, - убежден Слуцкий. - Так, чтобы ни один волосок не упал с головы ни одного россиянина".