СМИ: Украина может восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом

Правительство Украины утвердило стратегию госкомпании "Укрзализныцы" на 2019 -2023 годы, в которой, помимо прочего, содержится пункт о возможном восстановлении железнодорожного сообщения с Донецкой и Луганской областями.

Об этом со ссылкой на документ правительства, который пока не был опубликован, сообщает информационный портал Liga.net.

Железнодорожное сообщение было прекращено в марте 2017 года. В случае снятия запрета, объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году может достигнуть 40% от показателей 2016 года, железной руды - 30%, черных металлов - 15%. По прогнозам, к 2030 году объемы перевозок увеличатся вдвое.