СП выявила низкую эффективность использования федеральных земель

Деятельность Росимущества по вовлечению в хозяйственный оборот федеральных земель неэффективна, отметили аудиторы Счетной палаты (СП). Результаты проверки передачи в аренду земель, находящихся в федеральной собственности, отражены в отчете, который размещен на официальном сайте контрольного ведомства.

Договоры об аренде часто заключались без торгов, а достоверных сведений о количестве и характеристиках земельных участков у Росимущества нет, пришли к выводу в СП.

"Проверенными территориальными органами Росимущества по результатам торгов заключены только 39 договоров, или 2,2 процента из 1746 договоров аренды, что свидетельствует о сдаче федеральных земельных участков в аренду в основном без проведения конкурентных процедур", отмечается в сообщении СП.

Многочисленные нарушения порядка заключения договоров аренды федеральных земельных участков выразились, в том числе, в неправильном расчете размера арендной платы. Выявлены случаи, когда независимые оценщики занижали рыночную стоимость федеральных земель и сумму арендной платы. Ставки по арендной плате формировались в ходе непрозрачной и сложной процедуры.

СП выявила расхождения в данных об общей площади государственных земельных участков, содержащиеся в разных разделах ГИС. В частности, в одном случае фигурирует цифра в 1,08 миллиарда гектаров, а в другом - 1,27 миллиарда гектаров. Также есть расхождения в данных о поступающих доходах между внутренней отчетностью и бюджетной отчетностью. В 2017 году отклонение составило почти 2,5 миллиарда рублей, а за первое полугодие 2018 года - около 0,8 миллиарда рублей. Из расчета показателей площади сданных в аренду участков и ставок аренды доходы должны были быть в 30 раз выше, чем представлено в сводной бюджетной отчетности ведомства, отметили в СП.

По результатам проверки СП рекомендовала Росимуществу усилить контроль за деятельностью своих территориальных органов и рассмотреть вопрос об актуализации типового договора аренды земельного участка.

В ответ на выводы СП Росимущество дало свои пояснения. "Руководством Росимущества поручено принять меры по актуализации и пересмотру арендных ставок, взысканию дебиторской задолженности и вовлечению объектов в хозяйственный оборот", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Как подчеркивается в сообщении, с начала этого года Росимущество проводит системную работу по мобилизации неналоговых доходов, а также по повышению прозрачности использования федерального имущества, в том числе с использованием информационных технологий. Уже сформирована комиссия по проведению контрольных мероприятий деятельности территориальных органов на территории всей страны для выявления ресурсов увеличения доходной части бюджета. Также проведены контрольные мероприятия в территориальных органах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Московской области и других регионах страны.

"Вовлечение объектов федерального имущества в хозяйственный оборот, а также повышение качества управления таким имуществом в интересах увеличения доходной базы федерального бюджета - приоритетные цели для агентства", - отметили в Росимуществе.