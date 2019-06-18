Постановление правительства Санкт-Петербурга от 18 июня 2019 года № 396 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге за 1 квартал 2019 года"

Новости

Цветение Царицы ночи в Петербурге вызвало ажиотаж 22:40
Дмитрий Медведев прибудет на открытие II Европейских игр 22:27
В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями 21:57
В Японии отменили предупреждение о цунами после землетрясения 21:56
Косачев прокомментировал слова Меркель о возвращении России в ПАСЕ 21:41
ООН: Мировой прирост населения сосредоточится в 9 странах 21:37
Лавров отметил сбалансированный подход Швейцарии к внешней политике 21:28
Обычное травянистое растение оказалось эффективным против гепатита С 21:20
СК начал проверку после ремонта моста жителями Серова 21:17
Слуцкий: РФ готова к попыткам размещения на Украине вооружения США 21:11
На Западе восхитились красотой крымских девушек 21:11
В Ленобласти пять человек пострадали в ДТП с автобусом 21:07
Трамп назначил нового и.о. министра обороны США 21:05
В Подмосковье столкнулись девять автомобилей 21:02
Помпео: США будут защищать свои интересы в Персидском заливе 20:56
В Швеции повысили возраст присутствия пенсионеров на рынке труда 20:50
Юбилей Нахимовского училища в Петербурге отметят концертом 20:38
В Новороссийске четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой 20:22
Пентагон выделит 250 миллионов долларов на военную помощь Украине 20:09
Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово 19:53
В здании правительства Ленобласти произошло короткое замыкание 19:50
Обвиняемой в теракте в метро Петербурга вызвали "скорую" в суд 19:41
Защитник Патрик Херсли покинул ХК СКА 19:28
Шарапова выиграла в первом матче с января 2019 года 19:24
Работникам хлебокомбината в Подмосковье погасят долги по зарплате 19:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
18 июня 2019 г.

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 18 июня 2019 года № 396 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге за 1 квартал 2019 года"

Дата подписания 18 июня 2019 г.
Опубликован 18 июня 2019 г.

Во исполнение Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", на основании Закона Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 761-135 "О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге" и в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2004 № 479 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Санкт-Петербурге за I квартал 2019 года:

в расчете на душу населения - 11 363 руб. 00 коп.;

для трудоспособного населения - 12 472 руб. 10 коп.;

для пенсионеров - 9 221 руб. 70 коп.;

для детей - 11 074 руб. 30 коп.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Митянину А.В.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга А.Д.Беглов

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией