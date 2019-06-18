США остановят помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу

США перкратят оказывать финансовую помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу. Это произойдет из-за неудовлетворенности действиями властей данных стран для сокращения числа пытающихся попасть в Соединенные Штаты мигрантов.

Новые средства не будут предоставлены до тех пор, пока власти США не убедятся, что эти латиноамериканские государства принимают соответствующие меры, передает ТАСС. "Совместно с Конгрессом мы должным образом перераспределим эти средства на другие приоритеты", - заявила руководитель пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете мигрантам, находящимся в стране нелегально, подавать заявление на получение убежища в стране.