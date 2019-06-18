Статус паломника закрепят в законодательстве

Госдума приняла во вторник закон о специальном статусе паломника и паломнической деятельности. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Отмечается, что прошедший третье, окончательное чтение закон направлен на защиту прав верующих на посещение мест религиозного назначения.

В новом законе указано, что паломник - это тот, кто едет в путешествие на период от 24 часов до шести месяцев подряд или остается ночевать не менее одного раза "в месте временного пребывания с целью посещения мест религиозного почитания, объектов религиозного назначения и участия в религиозных обрядах и церемониях". При этом паломнической деятельностью будет признаваться деятельность по организации таких поездок на территории РФ и за рубежом, а также поддержанию международных связей для этих же целей.

Новые правила по замыслу авторов инициативы должны обезопасить верующих от недобросовестных организаторов паломнических путешествий, а также отделить понятие обычной туристической деятельности от паломнической.