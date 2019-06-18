Трамп назначил нового и.о. министра обороны США

Президент США Дональд Трамп назначит новым и. о. министра обороны Марка Эспера. Об этом американский лидер сообщил на свой страничке в Twitter.
"И. о. министра обороны Патрик Шанахан, который проделал замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения на должность главы Пентагона, чтобы больше времени посвящать семье. Я назначу новым исполняющим обязанности министра обороны министра армии Эспера", - написал Трамп.
Напомним, что ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан отказался выдвигать свою кандидатуру на пост главы оборонного ведомства. Шанахан исполнял обязанности главы Минобороны США с января этого года в связи с отставкой Джеймса Мэттиса.
Марк Эспер с 20 ноября 2017 года занимает должность министра армии США. До этого он работал в одном из крупнейших подрядчиков Пентагона - компании Raytheon.
....I thank Pat for his outstanding service and will be naming Secretary of the Army, Mark Esper, to be the new Acting Secretary of Defense. I know Mark, and have no doubt he will do a fantastic job!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2019 г.