Трамп обвинил главу ЕЦБ в манипулировании курсом евро

Президент США Дональд Трамп обвинил главу Европейского центрального банка Марио Драги в манипулировании курсом евро с целью получения конкурентных преимуществ для товаров из ЕС.

"Марио Драги только что объявил о возможности введения новых стимулов, что немедленно привело к ослаблению евро по отношению к доллару, что несправедливо облегчает им конкуренцию с США. Они безнаказанно делали это многие годы, так же как Китай и другие", - написал Трамп на своей страничке в Twitter.

"Европейские рынки растут на комментариях Драги, несправедливых для США", - добавил американский президент.

Напомним, что глава ЕЦБ Драги ранее заявил, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся. Рынки отреагировали на заявления главы регулятора снижением стоимости европейской валюты.