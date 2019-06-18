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У "Голодных игр" появится приквел

Новости
    18.06.2019, 11:40
Текст:   Олег Усков

Нельзя просто так взять и закончить "Голодные игры": у серии молодежных дистопийных сурвивальных боевиков появится приквел, действие которого развернется за 64 года до событий оригинальной трилогии. Об этом пишет THR.

Фото: kinopoisk.ru
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Уточнено, что обозначенный автором книг Сьюзан Коллинз срок релиза опуса - май следующего года. И студия Lionsgate уже "тесно сотрудничает" с ней над будущей киноадаптацией. В центре истории - Десятые Игры.

Отмечено, что в компании давно обсуждалась необходимость приквела и они теперь ждут результата с нетерпением - на предмет дальнейшего выдаивания франшизы: тематические парки, концертные туры на основе "Игр" и всё такое. 

Первая книга серии вышла в 2008-м. Рассказ идет о суровом и крайне несправедливом мире постапокалиптической Америки, где ежегодно проводятся Голодные игры - шоу на выживание, навязанное тиранией в качестве наказания за голодные бунты населения.

Первый фильм по "Играм" вышел в 2012 году, заработав почти семьсот миллионов долларов при бюджете в 78.

В ролях -  Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт, Стэнли Туччи, Элизабет Бэнкс, Вуди Харрельсон.

В 2013-м появился сиквел (130 и 865 миллионов соответственно), в 2014-м и 2015-м - третий фильм в двух частях (125 / 755 и 160 / 653 миллионов).

Наша рецензия на финальную часть "Голодных игр" - здесь.

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