У "Голодных игр" появится приквел

Нельзя просто так взять и закончить "Голодные игры": у серии молодежных дистопийных сурвивальных боевиков появится приквел, действие которого развернется за 64 года до событий оригинальной трилогии. Об этом пишет THR.

Уточнено, что обозначенный автором книг Сьюзан Коллинз срок релиза опуса - май следующего года. И студия Lionsgate уже "тесно сотрудничает" с ней над будущей киноадаптацией. В центре истории - Десятые Игры.

Отмечено, что в компании давно обсуждалась необходимость приквела и они теперь ждут результата с нетерпением - на предмет дальнейшего выдаивания франшизы: тематические парки, концертные туры на основе "Игр" и всё такое.

Первая книга серии вышла в 2008-м. Рассказ идет о суровом и крайне несправедливом мире постапокалиптической Америки, где ежегодно проводятся Голодные игры - шоу на выживание, навязанное тиранией в качестве наказания за голодные бунты населения.

Первый фильм по "Играм" вышел в 2012 году, заработав почти семьсот миллионов долларов при бюджете в 78.

В ролях - Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт, Стэнли Туччи, Элизабет Бэнкс, Вуди Харрельсон.

В 2013-м появился сиквел (130 и 865 миллионов соответственно), в 2014-м и 2015-м - третий фильм в двух частях (125 / 755 и 160 / 653 миллионов).

Наша рецензия на финальную часть "Голодных игр" - здесь.