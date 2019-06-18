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18.06.2019 16:25
Рубрика: Власть

В Центризбиркоме обсудили участие инвалидов в голосовании

Текст: Галина Мисливская
В среду Центризбирком примет поправки в инструкцию об организации голосования для граждан с ограниченными возможностями.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

По данным Пенсионного фонда России на 2018 год, в стране проживает почти 12 млн инвалидов, из них 494 тысячи - колясочники, 249 тысяч - слабовидящие, 103 тысячи - абсолютно слепые, 337 тысяч имеют проблемы со слухом, а 90 тысяч не слышат вовсе.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Центризбирком провел пробное голосование на цифровом участке

Выносится на заседание ЦИК в среду небольшая поправка к рекомендациям по обеспечению избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами, сообщил член комиссии Николай Левичев на заседании рабочей группы по взаимодействию с общественными организациями инвалидов во вторник.

Эта поправка касается тех граждан с ограниченными возможностями здоровья, кто находится под следствием и кому избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения избирательного участка. Принятые в прошлом году изменения в законодательство обязывают избиркомы обеспечить таким гражданам возможность проголосовать, причем с учетом особенностей здоровья. Одним нужно предоставить трафареты для заполнения бюллетеней, другим - услуги переводчика и так далее, пояснил Левичев.

Это лишь малая часть той работы, которую ЦИК проводит с регионами в рамках проекта "Дорога на избирательный участок" в течение последних девяти лет. В настоящее время около 90% помещений для голосования размещены на первых этажах зданий. Из них 60% полностью приспособлены для голосования колясочников. Есть пандусы, подъемные устройства, тактильные указатели, кнопки вызова помощи.

В интересах инвалидов работают и новые избирательные процедуры, например, "Мобильный избиратель". Как рассказала по видеосвязи из Новгорода председатель облизбиркома Оксана Кислицына, в ходе прошлогодних президентских выборов многие инвалиды таким образом смогли подобрать себе удобные помещения для голосования.

Однако "Мобильный избиратель" действует в пределах одного округа и только на федеральных либо региональных выборах. Таковых в единый день голосования 8 сентября будет всего 20. Остальные 5 с лишним тысяч кампаний - это муниципальные выборы, использования "Мобильного избирателя" они не предусматривают.

Например, нельзя будет сменить участок на выборах мэра Новосибирска. В областном избиркоме ищут другие варианты. "Мы выбираем места компактного проживания избирателей с той или иной формой инвалидности и эти избирательные участки оборудуем специально", - рассказала председатель комиссии Ольга Благо. В новосибирском Академгородке разработан проект "Среда без границ" для информирования избирателей с особыми потребностями и навигации в городе и на участке.

Как рассказал директор Сибирского НИИ автоматизации и управления Олег Вихман, для нужд инвалидов разработаны информационные терминалы, планшеты с тактильной клавиатурой и возможностью видеосвязи с диспетчерами, например, для получения сурдоперевода. Для них создаются специальные плакаты, видеоролики с динамическими QR-кодами и прочее. Есть также интерактивная карта избирательных участков, совместимая с популярными в России навигационными системами. На ней можно выбрать  избирательный участок с необходимым оборудованием.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
ЦИК назначил довыборы в Госдуму по четырем округам

Часть этих технологий уже прошла обкатку в течение четырех лет на выборах разного уровня и в сфере услуг, часть еще дорабатывается. Например, в процессе разработки находится навигационная система, которая позволит избирателю с особенностями здоровья перемещаться по участку, как в сказке про волшебный клубочек, рассказал Олег Вихман. Достаточно сообщить системе цель маршрута, и она сама проложит путь, совмещая сигналы напольной разметки с мобильным приложением в телефоне.

Часть проблем решат цифровые участки, где в этом году смогут проголосовать в Москве жители 20 регионов, в которых пройдут выборы губернаторов и довыборы депутатов Госдумы. Это шанс для тех инвалидов, кто проходит лечение в столице. Единственная проблема - на цифровой участок надо явиться лично.

Более широкие возможности может открыть еще один московский эксперимент - голосование через интернет. В этом году оно впервые будет использовано в трех округах по выборам в Мосгордуму. Такая форма позволяет реализовать активное избирательное право, не выходя из дома.

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