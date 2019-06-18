В ГД предложили рассчитывать тарифы на вывоз ТКО по доходам населения

Как напоминает автор законодательной инициативы депутат Сергей Иванов, сегодня по закону "Об отходах производства и потребления" нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) устанавливаются региональными органами власти. Но не предусмотрена градация по категориям населения. В результате многие люди вынуждены платить за объем мусора, который их ежемесячные доходы не позволяют производить.

Автор законопроекта приводит расчеты, сделанные на примере Ростовской области. Так, по результатам проведенных в Ростовской области замеров отходов, производимых от продуктов и вещей, входящих в состав продовольственной корзины, установлено, что на прожиточный минимум можно произвести 208 грамм отходов в день, из которых 142 грамма приходится на пищевые отходы, а 66 грамм - на непищевые. Величина прожиточного минимума в Ростовской области, установленная на I квартал 2019 года, в расчете на душу населения составила 10 286 рублей.

В то же время в Ростове-на-Дону решением исполнительной власти установлен норматив 1,41 кг в день на человека для многоквартирных домов и 1,62 кг для частных домовладений. Таким образом, для граждан, живущих на прожиточный минимум, превышение рассчитанного норматива по отходам над реальным составляет от 6,7 до 7,7 раз. При этом не берется в расчет, что в частных домах с приусадебными участками пищевые отходы, как правило, не выбрасываются на помойки, а компостируются и используются потом для удобрений. Конечно же, большинство ростовчан живут не на прожиточный минимум, но депутат подсчитал, что для того, чтобы в день производить 1,41 и 1,62 килограмма отходов, надо зарабатывать в месяц не менее 70-80 тысяч рублей. Средний же заработок по области - 28 тысяч.

Поэтому и предлагается пересмотреть порядок определения нормативов накопления отходов и установить обязанность их утверждения с учетом реальных доходов населения.