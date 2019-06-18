В Госдуме назвали надуманным предлог Эстонии для продления санкций

Эстония пытается "повесить" на Россию ошибки украинских властей, предлагая продлить санкции против нашей страны. Об этом заявили в Госдуме, комментируя призыв министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.

Глава МИД Эстонии по итогам заседания Совета ЕС выступил за продление санкций против России - на срок от шести до двенадцати месяцев. Как сообщается, он также предложил расширить список лиц, на которых распространяются санкции. Министр при этом сослался на недавнее решение России предоставить жителям Украины в облеченном порядке российское гражданство. По его оценке, это свидетельствует о том, что Россия и не собирается выполнять Минские соглашения.

Комментируя выбранный чиновником предлог, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов напомнил, что Россия не является участником Минских соглашений.

- Она, наряду с Францией и Германией, - лишь гарант их исполнения, - сказал парламентарий, которого цитирует RT.- Договариваться между собой должны стороны конфликта - киевский режим и ЛНР с ДНР.

Он также напомнил заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот не собирается вести переговоры с руководством республик.

Таким образом, выбранные в Эстонии основания для продолжения антироссийской политики - надуманные, резюмировал Морозов. По его словам, эстонская сторона "пытается повесить на Москву те ошибки, которые делает Киев".

Парламентарий посоветовал министру иностранных дел Эстонии "внимательнее относиться к тем заявлениям, которые звучат в контексте реализации Минских соглашений".