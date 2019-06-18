В Японии отменили предупреждение о цунами после землетрясения

В Японии миновала угроза возникновения цунами после мощного землетрясения.

"Метеослужба Японии отменила предупреждение об опасности цунами на побережье Японского моря после землетрясения в префектуре Ямагата", - сообщают сотрудники генерального консульства России в Ниигате в своем Twitter.

Накануне в западной части Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7. Наиболее сильные подземные толчки зафиксированы на территории префектуры Ниигата. Очаг сейсмической активности залегал на глубине десяти километров под дном Японского моря.

После сейсмической активности местные специалисты распространили предупреждение об угрозе возникновения цунами на побережье между префектурами Ямагата и Исикава. Ученые спрогнозировали волны высотой около одного метра. Жителям прибрежной зоны было рекомендовано покинуть дома и укрыться во временных прибежищах.

По предварительным данным, в результате стихии пострадали как минимум десять человек. Они получили травмы различной степени тяжести, их жизням ничто не угрожает. По некоторым сведениям, в населенном пункте Авасимаура пришлось в срочном порядке на вертолете доставить в больницу годовалую девочку. В настоящее время за жизнь ребенка борются врачи.

Сведения о разрушениях отсутствуют. При этом около пяти тысяч домов в префектурах Ниигата и Ямагата после колебаний земной коры остались без электричества. Кроме того, в городе Ниигата эвакуированы более 1300 человек, еще 800 жителей города Мураками (префектура Ниигата) также проведут сегодняшнюю ночь во временных убежищах.

При администрации премьер-министр Японии создан кризисный штаб, куда стекается последняя информация о ситуации в регионах, где была зафиксирована сейсмическая активность.