В Японии в результате мощного землетрясения пострадали четыре человека

В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Наиболее сильные подземные толчки зафиксированы на территории префектуры Ниигата. Очаг сейсмической активности залегал на глубине десяти километров.

По предварительным данным, в результате стихии пострадали как минимум четыре человека. Они получили травмы различной степени тяжести. Сведения о разрушениях на данный момент отсутствуют. В некоторых домах после колебаний земной коры исчезло электричество.

Специалисты предупреждают об угрозе возникновения цунами на западном побережье страны между префектурами Ямагата и Исикава, передает телерадиокомпания NHK. Ученые прогнозируют волны высотой около одного метра. Жителям прибрежной зоны рекомендовано покинуть свои дома и укрыться во временных прибежищах.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поздно вечером в экстренном порядке прибыл в резиденцию, чтобы провести срочное совещание в связи с землетрясением.