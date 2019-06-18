В Киев прибыл новый временный поверенный в делах США на Украине

Посол Уильям Тейлор, назначенный временным поверенным в делах США на Украине, прибыл в Киев. Об этом сообщается на сайте американской дипмиссии в этой стране.

"Посольство США в Киеве радо приветствовать посла Уильяма Тейлора в Украине в качестве временного поверенного в делах. Он будет руководить нашей командой в этот период исторических выборов и переходного периода", - говорится в сообщении посольства.

"Я с нетерпением ожидаю руководства командой посольства США в установлении прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими должностными лицами и политическими силами, а также в поддержании наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом", - в свою очередь отметил Тейлор и заверил, что США по-прежнему "глубоко привержены успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины".

Тейлор уже был послом США на Украине в 2006-2009 годах. Также он занимал должность специального координатора Государственного департамента по переходному периоду на Ближнем Востоке.

Напомним, предыдущий посол США на Украине Мари Йованович была отозвана с поста до окончания срока командировки. В администрации Дональда Трампа ее подозревают в координации информационной кампании, приведшей к отставке и уголовному преследованию главы его избирательного штаба Пола Манафорта.