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18.06.2019 13:31
Рубрика: Власть

В Кремле назвали кибератаки американцев на РФ большой проблемой

Текст: Кира Латухина
Президенты России и США на встрече могут поднять вопрос о кибератаках.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Этого нельзя исключать", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это не новое явление, - заметил он. - Различные финансовые организации, СМИ, госведомства и объекты критической инфраструктуры на протяжении нескольких лет подвергаются атакам из различных стран, включая США".

"Мы неоднократно об этом говорили. Да, это большая проблема. Именно поэтому президент Путин неоднократно предлагал Вашинингтону и своему коллеге сотрудничество в области кибербезопасности. Эти предложения до сих пор отвергались нашими американскими визави", - напомнил Песков.

Фото: depositphotos
За год на Россию было совершено более четырех миллиардов кибератак

Представитель Кремля также разъяснил, о каких именно атаках идет речь. "Это и попытки внедрения и инфильтрации вредоносного софта, и попытки взлома и получения контроля над ресурсами. Много разных проявлений этих атак", - заключил он.

На вопрос об ответе России пресс-секретарь президента сказал: "Ответ - это сохранение кибербезопасности. Наши соответствующие компетентные органы работают круглосуточно, чтобы обеспечить нашу кибербезопасность".

"За несколько дней до прошлой Прямой линии и Прямая линия, и наши два крупнейших телеканала были подвергнуты мощнейшей DDoS атаке, источники которой - за рубежом. Могу констатировать этот факт", - сказал Песков.

"Таких проявлений много, это не новая практика, - продолжил представитель Кремля. - Новое в этой истории - то, что впервые информация об этом начинает просачиваться в Соединенных Штатах Америки".

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