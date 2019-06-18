В Луганске заработал Центр содействия оформлению гражданства России

В Луганске начал функционировать Центр содействия оформлению гражданства России при министерстве юстиции Луганской народной республики. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте минюста.

"В центре находятся нотариусы, которые будут осуществлять нотариальное заверение документов, необходимых для оформления гражданства Российской Федерации. Также в Центре находится сотрудник Министерства юстиции ЛНР, который будет оказывать консультации по документам ЗАГС, необходимых для получения гражданства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что созданный центр находится в самом центре Луганска, рядом с ним также располагаются отделение госбанка ЛНР и миграционная служба, что "значительно сэкономит время жителей, которое они тратят на получение дополнительных консультаций и проведение уплаты государственной пошлины".