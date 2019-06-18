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18.06.2019 02:00
Рубрика: Власть

В России ввели новый штраф

Текст: Евгений Гайва
Уже этим летом любителям костров в лесу придется платить штраф за нарушение режима "чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров".
Фото: Pixabay/David Mark Фото: Pixabay/David Mark
Фото: Pixabay/David Mark

Президентом подписан закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Вызов пожарных может стать платным

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) вводится в лесах в случае возникновения крупных пожаров. Посещать леса в этом случае запрещено. Но россияне запрет игнорируют и, более того, разводят костры, нарушая правила пожарной безопасности, отмечают специалисты.

По вине людей возникает 80 процентов лесных пожаров. Однако ситуация сложилась парадоксальная. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в условиях ЧС предусмотрены не были. Теперь они есть. Граждане заплатят от 4 до 5 тысяч рублей, должностные лица - от 20 до 40 тысяч. Назначены штрафы и для юрлиц. Они значительно выше.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Власть Право Административное право Президент Административное законодательство Лесные пожары
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