Новости

Слуцкий: РФ готова к попыткам размещения на Украине вооружения США 21:11
На Западе восхитились красотой крымских девушек 21:11
В Ленобласти пять человек пострадали в ДТП с автобусом 21:07
Трамп назначил нового и.о. министра обороны США 21:05
В Подмосковье столкнулись девять автомобилей 21:02
Помпео: США будут защищать свои интересы в Персидском заливе 20:56
В Швеции повысили возраст присутствия пенсионеров на рынке труда 20:50
Юбилей Нахимовского училища в Петербурге отметят концертом 20:38
В Новороссийске четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой 20:22
Пентагон выделит 250 миллионов долларов на военную помощь Украине 20:09
Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово 19:53
В здании правительства Ленобласти произошло короткое замыкание 19:50
Обвиняемой в теракте в метро Петербурга вызвали "скорую" в суд 19:41
Защитник Патрик Херсли покинул ХК СКА 19:28
Шарапова выиграла в первом матче с января 2019 года 19:24
Работникам хлебокомбината в Подмосковье погасят долги по зарплате 19:16
В Луганске заработал Центр содействия оформлению гражданства России 19:10
В Петербург завезли аргентинские мандарины с плодовой мухой 19:09
Под Калининградом машина с пятью детьми врезалась в дерево 19:06
Названы города с самыми просторными квартирами на продажу 18:56
Чили заказала дополнительные российские амфибии Бе-200ЧС 18:56
В Крыму завели дело по факту гибели 17-летнего биатлониста 18:38
Внедорожник Rezvani Tank полностью оправдает свое название 18:30
В Японии в результате мощного землетрясения пострадали четыре человека 18:26
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" альтернативу контракту на транзит 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
18.06.2019 20:50
Рубрика: В мире

В Швеции повысили возраст присутствия пенсионеров на рынке труда

Текст: Сергей Новиков

Парламент Швеции одобрил законопроект кабинета министров о продлении сроков защиты занятости наемных работников.

В соответствии с законодательной инициативой, повышаются границы трудового возраста, по достижении которого работодатель имеет право уволить сотрудника, с 67 до 69 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз парламента.

Фото: Светлана Батова / РГ
В Швеции обсудят главные мировые транспортные тренды

В соответствии с понятием о защите занятости, работнику гарантируется, что он не может быть уволен без каких-либо веских причин до того, как достигнет определенного возраста.

"По мере увеличения продолжительности жизни шведов пенсионных сбережений должно хватать им теперь на более долгий срок, что и обусловливает необходимость продления трудовой жизни", - отмечается в сообщении парламента.

Новые правила будут вводиться поэтапно. С 1 января 2020 предельный возраст для работы будет поднят до 68 лет, а с 1 января 2023 - до 69. Большинство шведов выступают против повышения пенсионного возраста.

По сведениям Центрального статистического бюро страны, каждый третий 67-летний житель Швеции продолжает работать. Минимальный возраст выхода на пенсию здесь составляет 61 год, но большая часть шведов трудятся до 64-65 лет. Средняя продолжительность жизни в Швеции - 84,4 года для женщин и 80,4 - для мужчин.

В мире Европа Швеция
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минкомсвязь назвала суперсервисы госуслуг для первоочередного тестирования
В ГД предложили рассчитывать тарифы на вывоз ТКО по доходам населения
Платини отверг обвинения в коррупции при выборах страны ЧМ-2022
Названы самые богатые землевладельцы России
Меркель рассказала о своем самочувствии во время встречи с Зеленским