В Швеции повысили возраст присутствия пенсионеров на рынке труда

Парламент Швеции одобрил законопроект кабинета министров о продлении сроков защиты занятости наемных работников.

В соответствии с законодательной инициативой, повышаются границы трудового возраста, по достижении которого работодатель имеет право уволить сотрудника, с 67 до 69 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз парламента.

В соответствии с понятием о защите занятости, работнику гарантируется, что он не может быть уволен без каких-либо веских причин до того, как достигнет определенного возраста.

"По мере увеличения продолжительности жизни шведов пенсионных сбережений должно хватать им теперь на более долгий срок, что и обусловливает необходимость продления трудовой жизни", - отмечается в сообщении парламента.

Новые правила будут вводиться поэтапно. С 1 января 2020 предельный возраст для работы будет поднят до 68 лет, а с 1 января 2023 - до 69. Большинство шведов выступают против повышения пенсионного возраста.

По сведениям Центрального статистического бюро страны, каждый третий 67-летний житель Швеции продолжает работать. Минимальный возраст выхода на пенсию здесь составляет 61 год, но большая часть шведов трудятся до 64-65 лет. Средняя продолжительность жизни в Швеции - 84,4 года для женщин и 80,4 - для мужчин.