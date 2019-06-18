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18.06.2019 11:55
Рубрика: Власть

Верховный суд РФ ликвидировал три партии

Текст: Владимир Полетаев
По иску Минюста РФ Народная партия "За женщин России", "Альянс зеленых" и "Союз горожан" на основании решения Верховного суда РФ с сегодняшнего дня больше не существуют. Их деятельность прекращена за неучастие в выборах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На сайте суда уточняется, что иск удовлетворен полностью. А всего по просьбе Минюста и по решению Верховного суда прекратили свою деятельность уже семь партий. В том числе Народная партия России, Социал-демократическая партия России, партия "Города России" и Партия пенсионеров России.

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Напомним, это произошло после анализа Минюстом соблюдения политическими партиями требований действующего законодательства РФ об участии в выборах. На его основании были сделаны выводы, что несколькими партиями не выполнены основные требования. Одним из обязательных требований, предъявляемых к партиям, является участие в избирательных кампаниях. В случае, если в течение семи лет подряд партия не участвовала в выборах, она может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ. После вступления решения суда о ликвидации в силу в установленном законом порядке политическая партия исключается из списка зарегистрированных партий, имеющих право принимать участие в выборах.

В Минюсте пояснили, что проверка активности половины из зарегистрированных в стране политических партий продолжается.

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Напомним, в 2012 году в нашей стране было упрощено законодательство о политических партиях. В частности, необходимая для регистрации партии численность ее членов сократилась с 40 тысяч до 500 человек. Поскольку изменения в закон "О политических партиях" вступили в силу 4 апреля 2012 года, государственная регистрация созданных после либерализации законодательства партий началась уже с мая. Из 61 зарегистрированной в России политической партии 32 были включены в реестр в течение 2012 года.

По прогнозу главы ЦИК России Эллы Памфиловой, примерно треть партий из ныне существующих к концу года может быть ликвидирована из-за несоответствий требованиям законодательства.

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