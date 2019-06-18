Видео: Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На опубликованных телеканалом "РЕН-ТВ" кадрах видно, как лидеры двух стран стоят рядом на красной дорожке во время исполнения национальных гимнов.

Неожиданно Меркель начало трясти. В течение минуты она изменила положение рук около десяти раз. При этом украинский президент никак не отреагировал, не заметив происходящее.

Причиной недомогания канцлера могла стать жара. В Берлине во вторник столбик термометра достиг отметки в 30 градусов.

Напомним, что украинский лидер прибыл в Германию с однодневным визитом на первую официальную встречу с канцлером.