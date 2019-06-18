Пока власти Италии рассуждают о введении новой валюты и выходе из еврозоны, в стране, оказывается, полным ходом используют альтернативные дензнаки - старые лиры.

Последние две недели на Апеннинах ведутся жаркие дискуссии по поводу целесообразности создания вторичной валюты. Идею о введении так называемых мини-ботов - государственных краткосрочных облигаций сроком до 12 месяцев и номиналом до 500 евро, яростно проталкивают представители правительственной партии "Лига" во главе с вице-премьером Маттео Сальвини. По другую сторону баррикад оказался министр экономики и финансов Италии Джованни Триа.

На фоне наметившегося в правительстве раскола появилась неожиданная новость о существовании в стране параллельной валюты. Она стала достоянием общественности благодаря откровениям высокопоставленного представителя финансовой гвардии Италии (структуры, специализирующейся на раскрытии и расследовании экономических преступлений) Джузеппе Арборе. По словам полковника, члены организованных преступных группировок активно пользуются лирой для осуществления финансовых операций несмотря на то, что валюта вышла из оборота еще в 2002 году, в связи присоединением Италии к еврозоне.

"Мы по сей день обнаруживаем большое количество лир", - подчеркнул Арборе, давая показания перед финансовым комитетом итальянского Сената. Так, в марте этого года финансовая гвардия обнаружила в сейфах влиятельного неапольского мафиозного клана "казалези" банкноты старого образца. Причем Арборе заверил сенаторов в том, что на территории Италии старая лира прекрасно уживается с евро, хотя властям до конца так и неясно, каким образом производится конвертация.