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18.06.2019 20:36
Рубрика: В мире

Деньги для мафии

В Италии по-прежнему в ходу старая лира
Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(7888)
Пока власти Италии рассуждают о введении новой валюты и выходе из еврозоны, в стране, оказывается, полным ходом используют альтернативные дензнаки - старые лиры.

Последние две недели на Апеннинах ведутся жаркие дискуссии по поводу целесообразности создания вторичной валюты. Идею о введении так называемых мини-ботов - государственных краткосрочных облигаций сроком до 12 месяцев и номиналом до 500 евро, яростно проталкивают представители правительственной партии "Лига" во главе с вице-премьером Маттео Сальвини. По другую сторону баррикад оказался министр экономики и финансов Италии Джованни Триа.

На фоне наметившегося в правительстве раскола появилась неожиданная новость о существовании в стране параллельной валюты. Она стала достоянием общественности благодаря откровениям высокопоставленного представителя финансовой гвардии Италии (структуры, специализирующейся на раскрытии и расследовании экономических преступлений) Джузеппе Арборе. По словам полковника, члены организованных преступных группировок активно пользуются лирой для осуществления финансовых операций несмотря на то, что валюта вышла из оборота еще в 2002 году, в связи присоединением Италии к еврозоне.

Фото: iStock
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"Мы по сей день обнаруживаем большое количество лир", - подчеркнул Арборе, давая показания перед финансовым комитетом итальянского Сената. Так, в марте этого года финансовая гвардия обнаружила в сейфах влиятельного неапольского мафиозного клана "казалези" банкноты старого образца. Причем Арборе заверил сенаторов в том, что на территории Италии старая лира прекрасно уживается с евро, хотя властям до конца так и неясно, каким образом производится конвертация.

В мире Европа Италия
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