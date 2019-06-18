Восстановить взломанный аккаунт в Instagram станет проще

Instagram тестирует новый способ восстановления доступа к аккаунтам. Как пишет Engadget, пользователям не придется обращаться в службу поддержки соцсети.

Процесс восстановления доступа к учетной записи станет проще. Пользователю нужно будет указать свою почту или номер мобильного телефона, после чего ввести полученный шестизначный код в специальной форме.

Это не только упростит жизнь пользователям, у которых взломали аккаунты, но и добавит проблем злоумышленникам.

При обычной схеме "увода" аккаунта мошенники меняли контактные данные и войти пользователи в свою учетку уже не могли. Единственный путь - обращение в службу поддержки.

Теперь Instagram вводит мораторий на использование новых (измененных) контактных данных для восстановления доступа - в течение некоторого времени актуальными будут старые данные. По мнению разработчиков, такая "заморозка" оградит пользователей от злоумышленников.