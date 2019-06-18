Речь об инциденте, который произошел в 2013 году. Девушка, собиравшаяся вступить в брак с подругой, пришла в пекарню и выразила желание оформить заказ. Раньше она уже обращалась в эту кондитерскую по другому поводу, торт ей понравился и она хотела точно такой же на свою свадьбу. Владевшие заведением Аарон и Мелисса Клейн, оба глубоко верующие христиане, отказались, зачитав девушке библейскую цитату, осуждающую гомосексуальные отношения.
Девушка пожаловалась в надзорные органы, потом суд признал кондитеров виновными и выписал штраф на 135 тысяч долларов за нарушение местного закона, запрещающего отказывать в предоставлении услуг на основе сексуальной ориентации клиента. Клейны, оценив убыток, закрыли пекарню, хотя, по данным The Washington Times, позже собрали свыше 350 тысяч долларов в качестве онлайн-пожертвований от единомышленников.
Кондитеры обратились с апелляцией сначала в суд высшей инстанции, где проиграли, а затем и в Верховный суд, настаивая, что штраф нарушает их свободу вероисповедания и слова, защищенные первой поправкой к Конституции США.
Отметим, что Верховный суд не стал рассматривать этот иск и выражать собственную позицию, а лишь отменил приговор и отправил его на пересмотр, при этом предписав учесть свой прошлогодний вердикт по делу кондитерской Masterpiece Cakeshop. Тогда ВС 7 голосами против 2 аннулировал обвинительный приговор суда низшей инстанции против пекаря из штата Колорадо, отказавшегося делать торт для гей-пары. Но вердикт был отменен не из-за сути дела, а скорее из-за процедурных нарушений, которые допустил суд низшей инстанции.
Поэтому острый для американского общества вопрос о том, могут ли предприниматели на основе религиозных убеждений не подчиняться антидискриминационному законодательству, пока остался открытым.
Осторожность верховных судей понятна, учитывая, что в американской системе их решения создают прецеденты, которые ложатся в основу вердиктов судов нижней инстанции на десятилетия вперед. Тем не менее, отказ утвердить приговор по делу и ссылка на прошлогодний случай также являются проявлением позиции, на что указывает и реакция сторон. Адвокат кондитеров Келли Шэклфорд назвала действия ВС победой: "Суд дал понять, что не потерпит враждебности государства в отношении религиозных американцев". А юрист девушек Дженнифер Пайзер выразила разочарование, заявив: "Это устоявшаяся судебная практика, что свобода вероисповедания не дает лицензии предпринимателям на дискриминацию" клиентов на основе их сексуальных предпочтений.
В очередной раз верховные судьи могут столкнуться с этим вопросом уже в ближайшие месяцы, если возьмутся за апелляцию цветочника из штата Вашингтон, которого местные власти обвинили в дискриминации за отказ оформить свадебный букет гей-паре. В 21 из 50 американских штатов приняты законы, запрещающие дискриминацию сексуальных меньшинств. Но более консервативные регионы отказываются сдавать позиции перед наступлением либералов. Например, три года назад штат Миссисипи принял закон, по которому сотрудникам государственных и частных компаний разрешалось на основе религиозных убеждений отказывать в обслуживании однополым парам. Речь именно об отказе отдельных сотрудников, а не отказе организаций в целом, хотя если численность персонала невелика, то первое может быть равноценным второму.
В 2015 году большой резонанс получило дело Ким Дэвис - женщины-клерка из штата Кентукки, которая из религиозных убеждений отказывалась регистрировать гей-браки, легализованные на федеральном уровне. Дэвис задержали на пять суток, но в конечном итоге отпустили.