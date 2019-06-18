Верховный суд (ВС) США отправил на пересмотр дело семейной пары кондитеров из штата Орегон, которую суд низшей инстанции оштрафовал на 135 тысяч долларов за отказ печь торт для однополой свадьбы.

Речь об инциденте, который произошел в 2013 году. Девушка, собиравшаяся вступить в брак с подругой, пришла в пекарню и выразила желание оформить заказ. Раньше она уже обращалась в эту кондитерскую по другому поводу, торт ей понравился и она хотела точно такой же на свою свадьбу. Владевшие заведением Аарон и Мелисса Клейн, оба глубоко верующие христиане, отказались, зачитав девушке библейскую цитату, осуждающую гомосексуальные отношения.

Девушка пожаловалась в надзорные органы, потом суд признал кондитеров виновными и выписал штраф на 135 тысяч долларов за нарушение местного закона, запрещающего отказывать в предоставлении услуг на основе сексуальной ориентации клиента. Клейны, оценив убыток, закрыли пекарню, хотя, по данным The Washington Times, позже собрали свыше 350 тысяч долларов в качестве онлайн-пожертвований от единомышленников.

Кондитеры обратились с апелляцией сначала в суд высшей инстанции, где проиграли, а затем и в Верховный суд, настаивая, что штраф нарушает их свободу вероисповедания и слова, защищенные первой поправкой к Конституции США.

Отметим, что Верховный суд не стал рассматривать этот иск и выражать собственную позицию, а лишь отменил приговор и отправил его на пересмотр, при этом предписав учесть свой прошлогодний вердикт по делу кондитерской Masterpiece Cakeshop. Тогда ВС 7 голосами против 2 аннулировал обвинительный приговор суда низшей инстанции против пекаря из штата Колорадо, отказавшегося делать торт для гей-пары. Но вердикт был отменен не из-за сути дела, а скорее из-за процедурных нарушений, которые допустил суд низшей инстанции.

Поэтому острый для американского общества вопрос о том, могут ли предприниматели на основе религиозных убеждений не подчиняться антидискриминационному законодательству, пока остался открытым.

Осторожность верховных судей понятна, учитывая, что в американской системе их решения создают прецеденты, которые ложатся в основу вердиктов судов нижней инстанции на десятилетия вперед. Тем не менее, отказ утвердить приговор по делу и ссылка на прошлогодний случай также являются проявлением позиции, на что указывает и реакция сторон. Адвокат кондитеров Келли Шэклфорд назвала действия ВС победой: "Суд дал понять, что не потерпит враждебности государства в отношении религиозных американцев". А юрист девушек Дженнифер Пайзер выразила разочарование, заявив: "Это устоявшаяся судебная практика, что свобода вероисповедания не дает лицензии предпринимателям на дискриминацию" клиентов на основе их сексуальных предпочтений.

В очередной раз верховные судьи могут столкнуться с этим вопросом уже в ближайшие месяцы, если возьмутся за апелляцию цветочника из штата Вашингтон, которого местные власти обвинили в дискриминации за отказ оформить свадебный букет гей-паре. В 21 из 50 американских штатов приняты законы, запрещающие дискриминацию сексуальных меньшинств. Но более консервативные регионы отказываются сдавать позиции перед наступлением либералов. Например, три года назад штат Миссисипи принял закон, по которому сотрудникам государственных и частных компаний разрешалось на основе религиозных убеждений отказывать в обслуживании однополым парам. Речь именно об отказе отдельных сотрудников, а не отказе организаций в целом, хотя если численность персонала невелика, то первое может быть равноценным второму.

В 2015 году большой резонанс получило дело Ким Дэвис - женщины-клерка из штата Кентукки, которая из религиозных убеждений отказывалась регистрировать гей-браки, легализованные на федеральном уровне. Дэвис задержали на пять суток, но в конечном итоге отпустили.