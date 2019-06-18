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Вышел первый трейлер "Текста" по бестселлеру Дмитрия Глуховского

Новости
    18.06.2019, 12:36
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети обнародован сурового вида тизер-трейлер экранизации "Текста" топ-автора Дмитрия Глуховского, подарившего благодарному читателю серию постапокалиптических боевиков вселенной "Метро".   

В главной роли - вездесущий Александр Петров, по этой части уже совсем жарко дышащий в затылок человеку-с-миллионом-лиц Безрукову.

Фото: youtube.com/ SHOWTIME
Вышел тизер черной комедии Клуни с Кирстен Данст "Как стать Богом"

Петров играет 27-летнего Илью Горюнова, который все семь лет отбывания тюремного заключения грезил о том, как выйдет и лицом к лицу встретится с тем, кто его туда прибрал - молодым сотрудником Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Хазиным (Иван Янковский). А когда выходит и встречает - жизнь парня принимает внезапный оборот.

"Текст" - первый реалистичный роман Глуховского.

Режиссер - Клим Шипенко ("Салют-7"). Автор оригинала - сценарист. Плюс Дмитрий выступил в картине и как актер. Премьера - осенью.

Трейлер, содержащий сцены обнажения актрисы Кристины Асмус, можно найти на YouTube-канале видеосервиса START.

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