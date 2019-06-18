Xiaomi представила в России смартфон Mi 9T и умные телевизоры

17 июня в Москве состоялась большая презентация Xiaomi, на которой компания показала много разных новинок, рассказала о дальнейших планах на будущее и в очередной раз поблагодарила своих фанатов за преданность. Мы побывали на этом мероприятии и готовы рассказать и показать все новинки (в этот раз их было предостаточно).

Презентация началась с довольно ожидаемого и желанного релиза - Redmi K20. Точнее, в России этот смартфон будет продаваться под названием Xiaomi Mi 9T. Не очень понятно, почему Xiaomi не оставила стандартное название, но на качество смартфона это никак не повлияло. Телефон выглядит красиво, свежо и гораздо интереснее флагманского Mi 9 и младшего брата Mi 9SE.

Он получил практически безрамочный AMOLED-дисплей (внешний вид немного портит подбородок снизу) с диагональю 6,39 дюйма, процессор Snapdragon 730, 6 Гб оперативной памяти, быстрый сканер отпечатка под экраном, 64 или 128 Гб постоянной, тройную тыловую камеру 48 МП и выезжающую из корпуса 20 МП фронталку.

Xiaomi обещает, что умный механизм распознает свободное падение аппарата и закрывает камеру, не давая ей повредиться. В продажу поступят устройства в трех цветах: льдистый синий, огненно-красный и графитный черный. Цена за младшую версию составит 25990 рублей, а за старшую - 28990.

По первым впечатлениям, Xiaomi "убила" свой же Mi 9SE и Pocophone F1, но окончательные выводы делать рано. Мы обязательно выпустим обзор Mi 9T, а пока посмотрите немного фотографий.

Презентация продолжилась достаточно минорным анонсом беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones. Будем честны, сами наушники достаточно странные. У них большой кейс (сильно больше, чем у AirPods, но меньше, чем у Meizu Pop), сами они тоже достаточно громоздкие. Да и автономность - далеко не их конек, несмотря на внушительный размер. Xiaomi обещает нам до 10 часов прослушивания музыки вместе с кейсом. Это откровенно мало, а учитывая их размер - становится странно вдвойне.

Наушники имеют сенсорную боковую панель, очень приятны на ощупь и выполнены в форме затычек. Подключение к смартфону происходит также просто, как и AirPods, спасибо Bluetooth 4.2 и протоколу автоподключения. При том, что наушники откровенно большеваты, они очень легкие. Вместе с кейсом они весят всего 58 граммов. Звучат достойно, оправдывая цену. Какого-то качественного звука от них ждать не стоит. Продаваться наушники будут по цене 5990 рублей, и было бы очень интересно детально сравнить их с уже вышеупомянутыми Meizu Pop, которые входят в примерно ту же ценовую категорию.

Дальше речь зашла о носимых устройствах. Весь зал замер в ожидании - ведь все прекрасно понимали, что сейчас представят. Даже среди журналистов началось оживление и активное обсуждение "народного браслета".

Линейка Mi Band была переименована, теперь браслет называется Mi Smart Band 4. Но изменилось в нем не только название. Девайс получил цветной AMOLED-дисплей диагональю 0,95 дюйма, новый дизайн и философию кнопки (теперь, это не углубление внутрь экрана, а небольшой кружок с функциями кнопки "Домой"), четыре новые тренировки, Bluetooth 5.0, защиту от воды 5 атмосфер (можно купаться в бассейне и принимать душ, в море с ним по-прежнему нельзя), акселерометр и гироскоп.

Браслет весит всего 22 грамма, и это очень круто, учитывая новый экран. Xiaomi обещает "примерно три недели работы без подзарядки", а еще - поддержку всех ремешков Mi Band 3. Кстати, о ремешках: теперь, фирменных ремешков браслета целых 5, а не один, как было у всех предыдущих поколений. Нам больше всего понравился синий и бордовый. Цена за крупное обновление браслета составит всего 2,990 рублей, что делает его абсолютно недосягаемым для конкурентов (речь о Gear Fit E) и оставляет за ним звание лучшего браслета по соотношению цены и качества".

После анонса фанаты начали шуметь больше обычного. Кто-то начал обсуждать цену и само обновление, кто-то с задних рядов прокричал, что побежит его покупать в первый день продаж, кто-то и вовсе решил отправиться подкрепиться. Но все ждали главную новинку этого вечера - Mi TV. На ее появление в России намекало все - от картинки в приглашении на презентацию (настроечная таблица), до бесконечных слухов о заключении новых партнерских соглашений с киносервисами.

На сцену вышла Джанет Цзенг, глава европейского подразделения Mi TV, которая начала представление телевизоров издалека. Она рассказала, как сильно Xiaomi ценит российский рынок, и про то, что она не могла поверить, насколько у нас все плохо с "настоящими умными телевизорами". После этого речь зашла о том, что Xiaomi не просто привозит к нам в Россию популярные модели телевизоров, а переделывает их под российский рынок и очень бережно адаптирует все его составляющие.

Корпуса телевизоров сделаны не из пластика, а из металла, фирменная оболочка-лончер контента PatchWall полностью локализована (включая все настройки), а список поддерживаемых сервисов действительно поражает: "Кинопоиск", "Амедиатека", МегаФонТВ, "24часаТВ", TvZavr, ivi, Okko, SPB TV и куча других, включая эксклюзивные Neverthink и RedBull TV.

Для пользователей будет доступна общая подписка, которая включает в себя более 7000 часов контента. Уже заявлены такие сериалы, как "Чернобыль", "Слуга народа", "Фиксики" и другие.

Сама система имеет разделение на членов семьи и умеет работать в детском режиме. Главный упор во всей системе делается на контент. Оболочка работает очень быстро и оставляет приятные первые впечатления.

Сердцем телевизора является система Android TV 9.0, которая работает с 2 Гб оперативной памяти (в самой младшей версии - 1 Гб) и 8 Гб встроенной для установки приложений и игр. Разрешение матрицы у старшей и средней моделей - 4K, старшая поддерживает HDR, а у младшей - HD.

Отдельное внимание Xiaomi уделила функциям "умного дома". Телевизор может стать объединяющим хабом для всех умных устройств компании и управлять ими с помощью Google Assistant в пульте. Кстати, пульт работает на Bluetooth Low Energy и отдает команды на 360 градусов, в отличие от ИК-порта.

Встроенные динамики с поддержкой Dolby Atmos должны обеспечить классное звучание, но этого проверить не удалось. Обязательно протестируем звук телевизора отдельно, а пока что - поверим китайской компании на слово.

В телевизоре установлено много полезных портов: 3 HDMI, 3 USB, Ethernet (до 100 Мбит) и Wi-Fi 2,4 и 5 МГц.

Старшая модель Mi TV 4S 55 будет стоить 33990 рублей (29990 до 5-го августа), средняя модель Mi TV 4S 43 будет доступна за 22990 рублей (19990 рублей до 5-го августа), а младшая модель Mi TV 4A 32 будет стоить и вовсе 11990 рублей (9990 рублей).

Нам не удалось подробно посмотреть на телевизоры, но мы уверены, что за такую цену конкурентов у них будет не очень много. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке, поэтому интересно узнать, где компании пришлось пойти на компромисс.

На этой ноте презентация закончилась, все разошлись фотографироваться и есть, а мы отправились задать несколько вопросов госпоже Цзенг по поводу новых телевизоров.

Перевод и сокращение с английского языка:

- Скажите, почему телевизоры Xiaomi так долго не появлялись в России? Очень многие люди и фанаты ждали их появления, почему только сейчас?

- Дело в том, что мы не хотели бездумно привозить телевизоры в Россию. Понимаете, что только на локализацию и переписывание системы под российский рынок ушел целый год? К тому же нам было важно заключить партнерские соглашения с правообладателями и стриминговыми сервисами, чтобы предоставить пользователям максимально положительный опыт использования. Мы хотели убедиться, что все работает идеально и у российских пользователей не возникнет никаких проблем, долго тестируя нашу систему.

- Задам несколько интригующий вопрос: стоит ли ждать появление собственного стримингового сервиса, который бы стал конкурентом Netflix? Оболочка под него уже в целом и есть!

- Сейчас Xiaomi развивает партнерство с локальными партнерами и стриминговыми сервисами, потому что я считаю, что наше внимание должно быть сфокусировано на качественной подаче и объединении разного типа контента для конечного потребителя. В ближайшее время такого сервиса точно не будет. Нам нужно набрать достаточное количество пользователей, и должно пройти некоторое время. Не исключаю данной возможности в будущем.

- Mi TV - это универсальный девайс? Или это все же устройство под конкретную цель: посмотреть кино, подключить приставку…

- Я думаю, будет важным подчеркнуть, что главная философия наших телевизоров - контент. Это фильмы, сериалы, музыка, игры. Наши телевизоры чем-то похож на диснейленд. Это набор абсолютно всех развлечений. Вы можете смотреть что угодно и как угодно, а благодаря магазину приложений вы можете скачать нужную вам программу или игру и наслаждаться еще и ею.

- Совсем недавно, на YaC 2019, Яндекс анонсировал интеграцию голосового помощника "Алиса" с умным домом от Xiaomi. Стоит ли ожидать интеграцию телевизоров с Алисой и с умными колонками?

- На данный момент основным умным ассистентом для телевизоров является Google Assistant, но диалог с Яндексом открыт, и не исключаю, что в будущем такая интеграция появится.