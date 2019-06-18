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18.06.2019 14:05
Рубрика: Экономика

За 2018 год Москву посетили 23,5 миллиона туристов

Текст: Любовь Проценко

За 2018 год Москву посетили 23,5 миллиона туристов. Такую цифру привела председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева. Это вдвое больше, чем в 2010-м году, отметила она в ходе визита делегации правительства Москвы в Пекин.

Свою встречу с представителями администрации китайской столицы гости и хозяева назвали весьма красноречиво: "Москва-Пекин: создавая новое будущее". Туризм, по их общему мнению, - одна из самых перспективных отраслей как для подъема экономики, так и для укрепления сотрудничества стран. Екатерина Проничева привела, в частности, убедительный пример. В прошлом году во время чемпионата мира по футболу в Москву приехало более 2 миллионов туристов. Благодаря этому только за месяц в экономику города поступило более 14 миллиардов рублей.

Фото: Любовь Проценко/РГ
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Но и без чемпионата в Москву есть за чем приехать, говорила Проничева. Где еще, кроме Москвы, в любое время года праздник, все 24 часа в сутки и 365 дней в году есть чем заняться. На московских улицах один за другим идут фестивали "Московские сезоны". Например, только что завершился фестиваль "Цветочный джем", который проходил на 78 площадках и который посетили 6,5 миллиона гостей. В Москве 144 музея, на природоохраняемые территории, зеленые парки и скверы приходится больше половины площади Москвы. 700 гостиниц представляют все имеющиеся сети в мире, а до конца этого года к ним прибавится еще 27.

Раздолье и для любителей шопинга. Почти круглосуточно в городе открыты большинство крупных торговых центров и универмагов, к тому же дающих возможность сэкономить с помощью taxfree 18 процентов стоимости покупки. Это очень удобный для туристов город. Кругом указатели не только на английском, но и на китайском языках, а до конца года, по словам Проничевой, появится еще и туристический портал, который поможет гостям из Поднебесной лучше сориентироваться в событийном календаре Москвы. Впрочем, желающих побывать в российской столице и сейчас немало: только за прошлый год она приняла 800 тысяч гостей из Китая. Среди 5,5 миллиона туристов, побывавших за прошлый год в Москве, они заняли первое место. "Мы с женой, дочкой и родителями уже побывали в Москве, но в этом году в сентябре поедем также всей семьей еще раз", - поделился на хорошем русском языке с корреспондентом "РГ" представитель туристической компании Шао Сюйдун, назвавшись попросту Саша. - Мне нравится в Москве все: исторические фестивали, русская кухня, свежий воздух. И моим родным тоже",

Интересен и Китай москвичам, рассказала начальник управления по делам культуры и туризма префектуры Дунчен - центрального округа Пекина Ли Сюэминь. "Правда, у нас за год побывало 87 тысяч жителей столицы. Но мы стараемся принимать их так, чтобы им было все комфортнее и они могли почувствовать живую связь истории нашей страны и современности. Постараемся в самое ближайшее время довести количество гостей из Москвы до 100 тысяч", - пообещала она.

Экономика Туризм Отношения России и Китая
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