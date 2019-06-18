За что арестовали бывшего главу УЕФА Мишеля Платини

Французская полиция взяла под стражу бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини по подозрению в коррупции.

Как сообщает французское издание Mediapart, задержание произошло в рамках расследования обстоятельств выборов Катара страной-хозяйкой чемпионата мира 2022 года. Платини, взятый под стражу в пригороде Парижа, был доставлен в антикоррупционный отдел полиции.

В отношении заявки Катара на проведение мирового первенства, которая на выборах в 2010 году одержала победу, неоднократно выдвигались обвинения в коррупции. Однако Международная федерация футбола (ФИФА) после длительного расследования объявила, что не выявила нарушений.

Платини с 2007 по 2015 год занимал должность президента УЕФА. Француз собирался баллотироваться на пост главы ФИФА, но его планам помешало расследование международной федерации. По его результатам комитет ФИФА по этике отстранил Платини на восемь лет от любой футбольной деятельности за коррупцию. Позднее обвинения с чиновника были сняты, а срок дисквалификации сокращен до шести лет.